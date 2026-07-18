Kategoria artykułu: Świat
Kto rządzi Tybetem, ten reguluje wodę dla miliarda ludzi
W zachodnim Tybecie nic nie jest tym, czym się wydaje. Rzeka to nie tylko rzeka. To zasób, o który już dziś toczy się gra między Pekinem, Delhi a Dhaką. Droga to nie tylko droga. To narzędzie kontroli nad spornym pograniczem Azji. Tybet staje się węzłem, przez który Chiny zarządzają wodą dla 3 mld ludzi i dostępem do granicy.
18.07.2026, 05:00
Wschód słońca nad Everestem widziany z tybetańskiego Base Camp. Stąd, na dachu świata, zaczyna się także historia wody i dróg, które dziś decydują o losie miliardów ludzi na dole. Fot. Leonard Szuszkiewicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się sieć drogowa w Tybecie.
- Jakie projekty hydroenergetyczne realizują w Tybecie Chiny i dlaczego Indie i Bangladesz obawiają się o bezpieczeństwo wodne.
- Jak zmieniła się turystyka w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.