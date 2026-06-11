Kategoria artykułu: Analizy
Kto wygrałby mundial, gdyby grały gospodarki?
Wyobraźmy sobie mundial, w którym zamiast piłkarzy grają gospodarki. Zamiast formy zawodników liczy się wzrost PKB, zamiast techniki – złożoność eksportu, a zamiast atmosfery w szatni – satysfakcja obywateli z życia. Stworzyliśmy ranking krajów oparty na 12 wskaźnikach ekonomicznych i rozegraliśmy turniej od fazy grupowej aż po finał. Do której fazy dotarła Polska i kto został mistrzem?
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądałby piłkarski mundial, gdyby zamiast reprezentacji narodowych rywalizowały ze sobą gospodarki.
- Które wskaźniki ekonomiczne zadecydowały o sile poszczególnych drużyn i jak przebiegał turniej od fazy grupowej aż po finał.
- Kto został gospodarczym mistrzem świata i jaki wynik osiągnęła Polska.