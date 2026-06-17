Kategorie artykułu: Świat Technologia
Które humanoidy górą? Japonia kusi technologią, Chiny masowością
Czy w robotyce humanoidalnej powtarza się właśnie scenariusz z rynku smartfonów i aut elektrycznych? Japończycy dopieszczają technologię do perfekcji, podczas gdy Chiny zalewają rynek tanimi produktami, przejmując kontrolę nad łańcuchami dostaw.
17.06.2026, 04:11
Pracownik z robotem humanoidalnym japońskiej firmy Kawasaki Heavy Industries podczas Międzynarodowej Wystawy Robotów w Tokio w 2025 r. To jedno z największych wydarzeń robotycznych na świecie. Fot. Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Chiny zdominowały globalne łańcuchy dostaw robotyki humanoidalnej i jakie konsekwencje ma to dla japońskiego przemysłu.
- Na czym polega „syndrom Galapagos”, który trawi japońską innowacyjność i jak przejawia się w sektorze humanoidów.
- W jaki sposób władze w Pekinie stymulują rozwój swojej robotyki i dlaczego skala chińskich wdrożeń nie musi jednak gwarantować sukcesu w globalnej ekspansji.