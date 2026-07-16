Kurs Żabki mocno rośnie. Japoński gigant zainteresowany dużym pakietem akcji
Japoński Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, rozmawia o zakupie kilkunastu procent akcji Żabki. Doniesienia „Nikkei” i Bloomberga wywołały gwałtowny wzrost kursu spółki na GPW.
16.07.2026, 12:35
Żabka posiada niemal 13 tys. sklepów w Polsce, sieć 7-Eleven liczy ok. 86 tys. sklepów na świecie, w tym 21 tys. w Japonii . Fot. STR/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kurs Żabki gwałtownie wzrósł.
- Co kryje się za nazwą Seven & i Holdings.
- Jakie są dalsze scenariusze związane z możliwym zakupem dużego pakietu akcji Żabki przez japoński koncern.