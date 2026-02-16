Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Emerytury z private equity i venture capital? Rząd otwiera PPK i OFE na rynek prywatny
Nowe regulacje mają uprościć funkcjonowanie funduszy inwestujących na rynku niepublicznym i zwiększyć napływ prywatnego kapitału. Projekt Kwalifikowanego Funduszu Inwestycyjnego oraz planowane otwarcie PPK i OFE na nowy rodzaj inwestycji mogą zmienić krajobraz finansowania innowacji w Polsce. Ale czy rozwiążą wszystkie problemy?
16.02.2026, 05:15
Trwają prace nad zmianami przepisów, które mają ułatwić funkcjonowanie funduszy venture capital i przyciągnąć kapitał do finansowania innowacji w Polsce. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Kwalifikowany Fundusz Inwestycyjny stanie się realną alternatywą dla rejestrowania polskich funduszy VC i PE w Luksemburgu czy Holandii.
- Czy sama zmiana formy prawnej funduszy wystarczy, aby przyciągnąć kapitał prywatny i odbudować zaufanie inwestorów do polskiego systemu.
- Jakie jeszcze zmiany formalno-prawne są potrzebne, by ekosystem inwestowania w Polsce stał się bardziej konkurencyjny.