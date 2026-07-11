Łada z chińską duszą. Jak Państwo Środka zdominowało rosyjską motoryzację
Chiński przemysł motoryzacyjny powstał dzięki inżynierom z pierwszej fabryki samochodów w Rosji. Dziś dawny uczeń nie tylko przerósł mistrza, ale zagraża jego egzystencji.
11.07.2026, 05:18
Łada Niva, samochód terenowy, którego pierwsze egzemplarze zjechały z taśmy produkcyjnej prawie pół wieku temu to wciąż jedno z najchętniej kupowanych aut osobowych w Rosji. Fot. Contributor/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Rosja z kraju, który pomagał Chinom budować przemysł samochodowy, stała się rynkiem zależnym od chińskich technologii i konstrukcji.
- Dlaczego nowe Wołgi i Moskwicze są faktycznie chińskimi samochodami z przeklejonymi rosyjskimi znaczkami
- Jak sankcje, rosnąca opłata recyklingowa i rosnąca konkurencja chińskich marek zmieniły w ostatnich latach rosyjski rynek motoryzacyjny.