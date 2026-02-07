Kategorie artykułu: Biznes Świat
Láska znaczy miłość, czyli jak czescy turyści zakochali się w Polsce
Od stycznia do listopada 2025 r. Polskę odwiedziło aż 445 tys. turystów z Czech. Szacunki wskazują, że w całym roku 2025 liczba ta może sięgnąć nawet pół miliona. To ponad trzykrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Chwytliwe hasło „Polska nową Chorwacją” przestaje być wyłącznie marketingowym sloganem, a zaczyna coraz trafniej opisywać rzeczywistość.
Bałtyckie plaże stają się dla turystów z Czech atrakcyjną alternatywą wybrzeża Adriatyku w Chorwacji. Fot. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w ostatnich latach zmieniała się popularność Polski i Chorwacji wśród czeskich turystów.
- Jakie czynniki przyciągają Czechów nad Bałtyk i do polskich kurortów górskich.
- Jak w związku z nowymi zwyczajami czeskich turystów zmienia się oferta przewoźników i hotelarzy.