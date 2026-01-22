Kategoria artykułu: Sport
Legenda hiszpańskiej piłki uratuje Sevillę przed dalszą degrengoladą?
Sergio Ramos, przez lata lider obrony Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, jest poważnie zainteresowany inwestycją w klub, w którym zaczynał wielką karierę. Sevilla FC pozwoliła mu się wypromować. Dzięki grze w stolicy Andaluzji przeszedł do Realu Madryt, co jednak wzbudziło także niesmak na Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
22.01.2026, 04:45
José Maríadel Nido Carrasco, prezes klubu Sevilla FC, w towarzystwie Sergio Ramosa. Czy wybitny obrońca przejmie władzę w klubie, co zakończy rządy znienawidzonego przez kibiców del Nido juniora? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką kwotę Sergio Ramos i jego partnerzy biznesowi zaproponowali Sevilli z myślą o zakupie tego klubu.
- Na czym polega wojna we wpływowej sewilskiej rodzinie, która ma wpływ na funkcjonowanie andaluzyjskiego klubu.
- Co musi się stać, by inwestorzy, w tym Sergio Ramos, podjęli ostateczną decyzję w sprawie zaangażowania się w piłkarski projekt w Sewilli.