Kategoria artykułu: Świat
Lhasa. Jak Chiny zmieniają Tybet i jego stolicę
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie ze starożytną kulturą, bezprawnie anektowanym przez komunistyczne Chiny. Obie narracje zawierają ziarna prawdy.
11.07.2026, 04:30
Biały Pałac i Czerwony Pałac. Na dole kwiaty w doniczkach i turyści z telefonami. Na górze komnaty, których właściciel nie wrócił od 1959 roku. Fot. autor
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Lhasa jest miastem, które znika na naszych oczach.
- Co naprawdę można zobaczyć w Potali i czego ci nie pokażą.
- Kto wybierze następnego Dalajlamę i dlaczego to pytanie może rozsadzić Tybet.