Lhasa, tu bogowie mówią już po mandaryńsku

Historia Tybetu jest naprawdę skomplikowana. Tybet był imperium, które pokonało Chiny dynastii Tang i wycisnęło na nich trybut. Był protektoratem mongolskim, teokracją z Dalajlamą jako głową religijną i świecką. Był też państwem de facto niezależnym przez czterdzieści lat w XX wieku. I od 1950 roku jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej z coraz bardziej szczelnym aparatem kontroli.

Piszę to wszystko, siedząc w Lhasie, mieście, którego sama nazwa znaczy po tybetańsku „miejsce bogów”, gdzie historia nie jest abstrakcją akademicką, lecz czymś, co można dotknąć w kamieniu murów, poczuć w zapachu masła jaków i zobaczyć w oczach człowieka, który musi rozmawiać w obcym języku we własnej stolicy.

Pierwszy dzień w stolicy Tybetu

Jest coś, co uderza natychmiast po wyjściu z dworca kolejowego. To niezwykła przejrzystość powietrza. Pozbawione zanieczyszczeń i wilgoci, jest tak krystalicznie czyste, że zbocza okolicznych gór wyglądają, jakby zostały precyzyjnie wycięte z papieru. Niebo ma intensywnie błękitny odcień, jakiego próżno szukać na niżej położonych terenach. A wokół, ze wszystkich stron, wyrastają góry, zamykając horyzont niczym monumentalne ściany naturalnej katedry.

Hotel Tangka położony jest tuż przy świątyni Jokhang, w samym sercu starego Barkhoru. Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację w całej Lhasie. Czteropiętrowy budynek przy ulicy Yutuo Road 38 oferuje 149 pokoi urządzonych w tradycyjnym stylu tybetańskim. Jego twórcy postawili sobie za cel nie tylko zapewnienie gościom noclegu, ale również przybliżenie bogactwa lokalnej kultury. W holu mieści się pracownia malowania thangk. Korytarze wszystkich pięter zdobią oryginalne kompozycje przedstawiające te sakralne obrazy.

Wystrój hotelu robi duże wrażenie. Tym razem nie mam jednak czasu, by zatrzymać się na dłużej i podziwiać misternie wykonane malowidła. Lhasa czeka tuż za progiem.

Trzeba kupić powerbank

Chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadził zakaz wnoszenia na pokład samolotów powerbanków, które nie posiadają widocznego oznaczenia certyfikatu CCC. Urządzenia niespełniające tego wymogu są konfiskowane na lotniskach w Chinach, a trudno dziś wyobrazić sobie podróż bez zapasowego źródła energii dla telefonu czy aparatu fotograficznego.

Kieruję się więc do sklepu z elektroniką w najbliższym centrum handlowym. W niemal pustym lokalu podchodzi do mnie młoda sprzedawczyni. Trzyma w dłoni telefon z uruchomioną aplikacją tłumaczącą z chińskiego na angielski. Krótka rozmowa odbywa się za pośrednictwem głośnomówiącego tłumacza. Po chwili wręcza mi kolorowe pudełko z powerbankiem oznaczonym symbolem CCC. Na opakowaniu widnieje cena 360 juanów. Uśmiecham się szeroko do atrakcyjnej sprzedawczyni i dziękuję, zwracając się bezpośrednio do jej telefonu.

Na drugim piętrze znajduję kolejny sklep z telefonami i akcesoriami. Tym razem podchodzi do mnie młody sprzedawca. Nie zdążam nawet dokończyć słowa „powerbank”, gdy po usłyszeniu angielskiego „power…” uśmiecha się, kiwa głową i sięga po odpowiedni model. Sprawdzam oznaczenie CCC, patrzę na cenę – niespełna 200 juanów. To znacznie lepsza oferta. Płacę dwoma banknotami po sto juanów i po chwili otrzymuję resztę wraz z nowym urządzeniem.

Pałac z zewnątrz

Jedno zaskakuje mnie jednak bardziej niż sam zakup. Mimo płatności gotówką w dużym centrum handlowym miasta liczącego blisko milion mieszkańców sprzedawca nie wydaje żadnego paragonu. W kraju słynącym z cyfrowych płatności i zaawansowanych technologii jest to drobny, ale intrygujący szczegół codziennego życia.

Po wyjściu ze sklepu kieruję się prosto w stronę Pałacu Potala, wiedziony zwykłą ludzką ciekawością. Jedna z najsłynniejszych budowli Azji znajduje się zaledwie kilkanaście minut spacerem ode mnie. Choć jej zwiedzanie zaplanowano dopiero na następny dzień, nie potrafię odmówić sobie przyjemności zobaczenia jej choćby z zewnątrz. Chcę porównać obraz utrwalony w pamięci z filmu Siedem lat w Tybecie z rzeczywistością roku 2026.

Na szerokich ulicach Lhasy płynie nieprzerwany strumień samochodów z niebieskimi i zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Niebieskich jest wyraźnie więcej. Ku mojemu zaskoczeniu wciąż dominują marki niemieckie: Mercedes, BMW i Volkswagen. Dopiero wśród samochodów elektrycznych pojawiają się dobrze znane w Chinach logotypy BYD, Geely oraz wiele innych producentów, których nazw wcześniej nawet nie słyszałem.

Budynek udaje starą Lhasę: białe mury, trapezoidalne okna, bordowe gzymsy. Szyldy na parterze nie udają niczego: to jest chińskie miasto handlowe, które pojawiło się w Tybecie. Fot. autor

Ostatnia ulica przed Pałacem Potala niemal w połowie zastawiona jest skuterami. Próbuję policzyć marki, lecz po dziesiątej przestaję nadążać. Różnorodność modeli jest ogromna. To kolejne przypomnienie, że współczesne Chiny stały się jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków motoryzacyjnych świata. Jest tak także w miejscach, które jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim z klasztorami, pielgrzymami i karawanami przemierzającymi Himalaje.

Ta sama godzina co w Pekinie

Mimo ogromnego obszaru Chiny funkcjonują w jednej strefie czasowej. Choć Lhasę od Pekinu dzieli ponad 3100 kilometrów w linii prostej, zegarki w obu miastach wskazują dokładnie ten sam czas. W praktyce oznacza to, że słońce osiąga swoje najwyższe położenie nad Lhasą dopiero około godziny czternastej, a wieczory są wyjątkowo długie.

Dla porównania: Kalkuta w Indiach leży niemal na tej samej szerokości geograficznej co stolica Tybetu, jednak słońce zachodzi tam około dwóch i pół godziny wcześniej. Te dodatkowe godziny światła dziennego okazują się prawdziwym prezentem dla każdego podróżnika, pozwalając znacznie dłużej cieszyć się zwiedzaniem i fotografowaniem niezwykłych krajobrazów Tybetu.

Ostatnim budynkiem przy szerokiej alei, której chodniki zastawione są setkami skuterów, jest gmach Poczty Chińskiej (China Post). Moją uwagę przyciąga stojąca przed wejściem ciemnozielona, żeliwna skrzynka pocztowa. Do złudzenia przypomina słynne brytyjskie kolumny pocztowe z epoki wiktoriańskiej, wprowadzone do użytku w 1852 roku i do dziś będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wielkiej Brytanii. Chińska wersja jest nieco niższa, ma około półtora metra wysokości i zamiast królewskiego herbu ozdobiona jest żółtym logo China Post.

Pałac bez gospodarza

Kilka kroków dalej kończy się chodnik oddzielony od jezdni niskimi balustradami. Za szerokim skrzyżowaniem otwiera się ogromna przestrzeń, a moim oczom ukazuje się monumentalna sylwetka Pałacu Potala. Budowla ma 350 metrów szerokości, wznosi się na wysokość 117 metrów i góruje niemal trzysta metrów ponad dolną częścią Lhasy.

Patrzę z oddali na symbol czternastu stuleci historii Tybetu. Pośród morza chińskich napisów, nowoczesnych budynków i symboli współczesnego państwa Potala wydaje się czymś znacznie większym niż tylko dawną siedzibą Dalajlamów. Przywołuje skojarzenie z obrazem „Wolność wiodąca lud na barykady” Eugène'a Delacroix. Nie jako symbol walki zbrojnej, lecz jako ponadczasowy znak tożsamości, pamięci i aspiracji narodu.

Eugène Delacroix namalował swoją Mariannę w 1830 roku jako symbol, który działa tylko w ruchu. Naga pierś, uniesiony sztandar, tłum za plecami, barykada pod nogami. Jej siła rodzi się z kontaktu z ludem, który prowadzi. Potala jest jej milczącym przeciwieństwem: stoi samotnie na skale od czterech stuleci. Nie potrzebuje tłumu ani ruchu, działa przez trwanie i przez ciszę.

Ale los obu symboli jest podobny. Marianna trafiła do magazynu, bo była zbyt niebezpieczna dla władzy, która zastąpiła rewolucję. Potala stoi pusta od 1959 roku, gdy jej prawowity gospodarz opuścił Lhasę na zawsze. Każdego ranka Tybetańczycy okrążają ją w rytualnym korze, którego znaczenie jest tym głębsze, im bardziej jest niedostępne.

Miejsce bogów

Nazwa Lhasa pochodzi z tybetańskiego: lha to bóg, sa to miejsce. Miejsce bogów. Pierwotnie osada nosiła nazwę Rasa tłumaczące się jako „miejsce kóz”. Była pasterskim obozowiskiem w dolinie rzeki Kjiczu. Zmiana nazwy zbiegła się ze zmianą władcy Tybetu. Kiedy w VII wieku król Songtsen Gampo zjednoczył ziemie wyżyny i przeniósł tu swój dwór, pasterskie pastwisko stało się stolicą imperium rozciągającego się od Indii po Azję Centralną.

Songtsen Gampo jest postacią o znaczeniu trudnym do przecenienia. To on nakazał stworzenie pisma tybetańskiego, adaptując jeden z indyjskich alfabetów do zapisu dźwięków tybetańskich. Sprowadził buddyzm do Tybetu i uczynił go państwową religią. To on wydał prawa regulujące stosunki między klasami społecznymi. I to on wzniósł pierwszą świątynię Jokhang oraz pierwsze struktury na wzgórzu Marpori, gdzie później stanął Pałac Potala. Lhasa jako miasto sakralne nie jest przypadkiem geograficznym. Jest efektem świadomej decyzji politycznej: król postanowił zbudować centrum władzy, które jednocześnie jest centrum kosmicznym.

Serce Lhasy

Świątynia Jokhang jest sercem Lhasy w dosłownym i przenośnym sensie. Do Jokhangu od ponad czternastu wieków ciągną pielgrzymi z całego Tybetu. Zewnętrzny okrężny plac Barkhor, który otacza świątynię kołem długości około tysiąca metrów, jest żyjącą alejką pielgrzymów. Każdego dnia rano, kiedy jeszcze ciemno, pierwsi wierni zaczynają swoje okrążenia, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bo jest to kierunek sakralny w buddyzmie. Kręcą modlitewne młynki, szepcą mantry, kładą się na kamieniu płasko w gestach pokory przed sacrum.

Pielgrzymi w Lhasa. Fot. autor

Aby wejść na Barkhor, trzeba przejść przez jedną z wielu bramek policyjnych wyposażonych w kamery i prześwietlacz bagażu. Po kilkunastu metrach dochodzimy do samego klasztoru i nasz tybetański przewodnik Rinchen znika na kilka minut w tłumie ludzi kłębiących się przy kasach biletowych. Stoję przy kolejnej barierce, obserwując Tybetańczyków modlących się w skupieniu u wejścia do Jokhang. Tybetański pielgrzym, który przez miesiąc przyszedł pieszo z Khamu, może leżeć krzyżem tak długo, jak potrzebuje. Turysta z zachodnim paszportem ma godzinę i zakaz fotografowania.

Grynszpan i ultramaryna

Wchodzimy do środka. Powietrze zmienia się natychmiast. Jest gęstsze, ciemniejsze, nasycone wonią jałowca i roztopionego masła jaków. To zapach, który nie jest nieprzyjemny, raczej dziwny i archaiczny.

Wchodzimy do głównej sali. Ciemność jest niemal fizyczna. Oczy potrzebują chwili, żeby dostosować się do świata oświetlonego wyłącznie masłem. Setki lamp, małych i wielkich, płoną w rytmicznych rzędach. Ich migotanie sprawia, że złote posągi wydają się oddychać. Jowo Rinpocze, posąg przedstawiający Buddę jako dwunastoletnie dziecko, odziany jest w brokaty i klejnoty złożone przez pielgrzymów przez czternaście stuleci. Twarz ma spokojną, ale jego oblicze nie jest obojętnością, lecz czymś głębszym, nienamacalnym.

Nasz przewodnik mówi swoim gardłowym głosem, że to jest najświętsze miejsce w Tybecie. Ważniejsze od Potali. Potala jest siedzibą władzy. Tu jest serce.

Poruszamy się wzdłuż ścian. Freski są wszędzie, na każdym centymetrze tynku, od podłogi po sklepienie. Sceny z żywotów Buddy i Milarepy namalowane w stylu, który łączy indyjską linearność z chińską precyzją detalu i tybetańską intensywnością koloru. Czerwień i złoto, grynszpan i ultramaryna. Niektóre freski mają kilkaset lat. Inne są wyraźnie nowe, namalowane po zniszczeniach Rewolucji Kulturalnej, gdy Jokhang przez kilkanaście lat służył jako magazyn, a potem jako koszary.

Rinchen prowadzi nas na dach. Wchodzimy po stromych drewnianych schodach. Wyłaniając się z półmroku, potrzebuję trochę czasu, aby źrenice przyzwyczaiły się do bezlitosnego tybetańskiego światła na wysokości 3650 metrów.

Z dachu widać Barkhor w całości. Pielgrzymi okrążający świątynię zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Widać nowe miasto Lhasy ze swoimi szerokimi ulicami i blokami. Dostrzegam flagi Chińskiej Republiki Ludowej na dachach prywatnych i rządowych budynków, jak również na szczycie Pałacu Potala.

W Tybetańskiej restauracji

Jemy obiad w tybetańskiej restauracji na pierwszym piętrze budynku przy Barkorze. Fasada tej kamienicy zbudowanej z kamienia granitowego i gliny jest pobielona wapnem, a duże okna mają czarne trapezoidalne obramowania.

Te domy o niepowtarzalnej kolorystyce mają najczęściej cztery piętra i tworzą wyjątkowy klimat architektoniczny stolicy Tybetu, którego nie ma nigdzie indziej na świecie.

Ściany lekko pochylają się do wewnątrz, zwężając budynek ku górze w ledwo widocznym trapezoidalnym skosie. To nie przypadek ani błąd budowniczych. To celowy zabieg, który daje tybetańskiej architekturze jej charakterystyczną, jakby napiętą sylwetkę. Jakby domy przykucnęły lekko pod ciężarem nieba, które na tej wysokości jest bliżej niż gdziekolwiek indziej.

Duża sala jest wypełniona po brzegi, prawie każdy stolik zajęty, każda ława obsadzona. Siadamy, gdzie jest wolne miejsce, bo tu nie ma rezerwacji ani protokołu. Jest tylko jedzenie oraz herbata nalewana bez pytania każdemu, kto wyciągnie kubek.

Młoda dziewczyna krąży między stolikami z termosem w obu dłoniach. Uśmiecha się z tą szczególną tybetańską naturalnością, która nie jest uprzejmością zawodową, lecz czymś głębszym,. Jakby nakarmienie głodnego gościa było czynnością równie oczywistą jak oddychanie.

Kelnerka w jedwabnym chupa przynosi herbatę. Fot. autor

Mnisi czy naciągacze

Przy sąsiednim stoliku siedzi rodzina z Khamu. Poznaję ich po bordowych i złotych wstążkach wplecionych we włosy mężczyzn, po masywnych srebrnych kolczykach, kobiet po jakości skóry na ich twarzach, która jest teksturą samego tybetańskiego klimatu: ogorzała, popękana od wiatru na wysokości czterech tysięcy metrów, ciemna od słońca, które na płaskowyżu nie ma żadnego miłosierdzia. Tacy ludzie nie używają kremów z filtrem. Ich skóra jest kroniką przebytej drogi.

Herbata przychodzi, zanim zdążymy poprosić. Gorąca, słona, z masłem z mleka jaków. Jej smak, który dla nieprzyzwyczajonego podniebienia jest zaskoczeniem graniczącym z szokiem, a który dla każdego Tybetańczyka w tej sali jest smakiem domu, bezpieczeństwa i powrotu. Piję powoli, obserwując dwóch mnichów w bordowych szatach chodzących pomiędzy stolikami i zbierających datki. Gdy podchodzą do naszego stolika, wkładam do dłoni jednemu z nich banknot o nominale dwudziestu juanów. Po chwili odnajduje się Rinchen z uśmiechem na twarzy, oznajmiając głośno, że zamówił kilka potraw na czele z pierożkami momo. Wskazuję mu bordowe sylwetki mnichów opuszczających salę.

– To nie są prawdziwi mnisi. To są naciągacze. Prawdziwi mnisi siedzą w świątyni – mówi Rinchen.

Wypowiada to stwierdzenie z machnięciem dłoni przed swoją twarzą, jakby odganiał muchę

Monitoring i infrastruktura kontroli

Kamery CCTV są w Lhasie wszechobecne w stopniu, który zaskakuje nawet podróżników przyzwyczajonych do chińskich miast kontynentalnych. Na Barkorze kamery stoją co kilkanaście metrów, na wysokich metalowych słupach, skierowane na twarz, nie na plecy. System rozpoznawania twarzy działa w czasie rzeczywistym.

Budki policyjne rozmieszczone regularnie co dwieście lub trzysta metrów wzdłuż Barkhoru i głównych ulic starego miasta mają szyby kuloodporne.

Mijane często patrole wojskowe w zielonych mundurach Armii Ludowo-Wyzwoleńczej są tu normalnym zjawiskiem. Maszerują krokiem defiladowym i są częścią szerokiej pantomimy różnych służb mundurowych, których wzmożona obecność daje dużo do myślenia. Dostrzegam wozy opancerzone parkujące zawsze bardzo dyskretnie przy ścianach wyższych budynków, jakby chciano celowo pomniejszyć ich gabaryty i zminimalizować obecność.

– Zwróciłeś uwagę na ten patrol idący gęsiego? – pyta mój kompan Krzysztof,

Jego zwalista sylwetka i siwa broda przysparzają mu dużą popularność na ulicach pośród chińskich i azjatyckich turystów proszących często o wspólne zdjęcie.

– Tylko pierwszy policjant miał karabin automatyczny, reszta wydawała się nieuzbrojona – mówi Krzysztof.

Krzysztof przygotowywał się przez kilka lat do podróży po Tybecie i jego spostrzegawczość oraz głośno wypowiadane analizy będą prowadzić do ciekawych wniosków przez kolejne dni.

– Na pewno pozostali wojskowi byli tubylcami z ograniczonym dostępem do karabinu – konkluduje Krzysztof.

Luckin Coffe zamiast Starbucksa

Centrum Lhasy zachowuje oryginalny charakter, ale nazwy sieciowych sklepów, filie banków mają swoje centrale w Pekinie. Zwracam uwagę na oszklone okna kawiarni Luckin Coffee – słynnej chińskiej sieciówki, która skutecznie wypycha amerykańskiego potentata Starbucks z Kraju Środka, otwierając tysiące nowych lokali rocznie. Firma założona raptem w roku 2017 z charakterystycznym logo niebieskiej głowy jelenia z dużym porożem będącym symbolem szczęścia w Chinach, od początku przyjmuje zamówienia i płatności przez aplikację. Niskie koszty operacyjne i wpisanie w miejscową specyfikę smaków i gustów wyniosło Luckin Coffee na ścieżkę niebywałych wzrostów od czasu pandemii.

Jeżeli Barkhor i najstarsza część Lhasy zachowały jeszcze atmosferę dawnego Tybetu, to wszechobecny język mandaryński, chińskie napisy i szyldy nie pozostawiają wątpliwości, w jakim kierunku zmierza współczesna stolica regionu. Mam wrażenie, że jestem świadkiem stopniowej przebudowy kulturowego krajobrazu miasta. Nawet w niewielkim sklepie z herbatą nasz tybetański przewodnik prowadzi rozmowę ze sprzedawcą wyłącznie po chińsku.

Im bardziej oddalam się od historycznego centrum, tym mniej dostrzegam elementów tradycyjnej kultury tybetańskiej w przestrzeni publicznej. Nie jest to już jedynie przenikanie się dwóch kultur, lecz coraz wyraźniejsze zastępowanie jednej przez drugą. Proces ten najlepiej widać wzdłuż głównych arterii – Beijing East Road i Beijing West Road – przecinających Lhasę szerokimi, prostymi osiami, charakterystycznymi dla współczesnego chińskiego planowania urbanistycznego. Zabudowa ciągnąca się wzdłuż tych ulic mogłaby równie dobrze znajdować się w Chengdu, Kunmingu czy wielu innych dużych miastach Chin. Wielkie bramy powitalne w chińskim stylu przy wjazdach do miasta, zdobione czerwonymi lampionami i napisami w języku chińskim oraz wieżowce o jasnobrązowych fasadach są dopełnieniem wizualnym, urbanistycznym stemplem Pekinu.

Transformacja demograficzna

Jeszcze w roku 2000 Lhasa była miastem, w którym Tybetańczycy stanowili wyraźną większość w starym centrum: przy Barkorze, w uliczkach wokół Jokhangu, w tradycyjnych dzielnicach mieszkalnych. Ćwierć wieku później proporcje zmieniły się dramatycznie, choć dokładne dane są przedmiotem sporu. Chińskie statystyki i niezależne szacunki tybetańskich organizacji emigracyjnych podają liczby, które dzieli przepaść.

Szacuje się, że obecnie etniczni Chińczycy Han i Hui stanowią ponad połowę mieszkańców Lhasy. W ciągu zaledwie ćwierćwiecza liczba ludności miasta wraz z aglomeracją wzrosła z około 180 tys. do ponad 870 tys. Otwarcie kolei Qinghai–Tybet w 2006 roku znacząco ułatwiło napływ nowych mieszkańców z prowincji Syczuan, Gansu i Qinghai. Drobni przedsiębiorcy, właściciele restauracji i sklepów, robotnicy budowlani oraz pracownicy usług szybko zajęli ważne miejsce w rozwijającej się gospodarce miasta. Stary Barkhor zachował swój tybetański charakter, jednak coraz bardziej przypomina kulturową wyspę otoczoną przez nowoczesną metropolię, która mówi innym językiem i funkcjonuje według odmiennych reguł.

Warto wiedzieć Chiny – Tybet 1959 r. – Powstanie i ucieczka Dalajlamy 10 marca 1959 roku dziesiątki tysięcy Tybetańczyków otoczyły letni pałac Norbulingka w Lhasie. W mieście krążyły pogłoski, że chińskie władze planują uprowadzenie lub aresztowanie XIV Dalajlamy. Mieszkańcy zgromadzili się wokół pałacu, aby uniemożliwić jego wyprowadzenie i zapewnić mu ochronę. Wieczorem 17 marca Tenzin Gjaco (XIV Dalajlama), przebrany za zwykłego żołnierza, potajemnie opuścił Norbulingkę i rozpoczął dramatyczną ucieczkę przez Himalaje. Po czternastu dniach marszu 31 marca 1959 roku przekroczył granicę z Indiami, gdzie otrzymał azyl polityczny od rządu premiera Jawaharlala Nehru. Od tamtej pory już nigdy nie powrócił do Tybetu. Rewolucja kulturalna – systematyczne niszczenie Jeśli 1959 rok był katastrofą, Rewolucja Kulturalna lat 1966-1976 była apokalipsą. Mao Zedong ogłosił wojnę z czterema starociami: starymi ideami, starą kulturą, starymi zwyczajami, starymi nawykami. Tybet stał się jednym z głównych teatrów tej destrukcji. Ponad 6 tys. klasztorów zostało zniszczonych, zamkniętych lub zamienionych w magazyny i stajnie. Mnichów i mniszki zmuszano do publicznego wyrzeczenia się wiary. Ci, którzy odmówili, byli aresztowani lub mordowani. Rzeźby roztłuczono na kawałki, tysiące manuskryptów buddyjskich spalono. Równolegle trwała kolektywizacja rolnicza. Tradycyjne wspólnoty nomadów były przymusowo osiedlane. Nakaz uprawy pszenicy zamiast tybetańskiego jęczmienia na glebach i w klimacie do tego nieprzystosowanych spowodował katastrofalne nieurodzaje. Szacuje się, że w wyniku głodu, represji i ucieczek w latach 1950-1979 Tybet stracił od 200 tys. do ponad miliona ludzi. Odbudowa jako polityka Po 1980 roku Chiny pozwoliły na częściową odbudowę klasztorów i restaurację świątyń. Decyzja ta była podyktowana mieszaniną motywów: refleksji nad okrucieństwami poprzedniej dekady, pragmatycznej kalkulacji turystycznej i świadomości, że całkowite unicestwienie tybetańskiej kultury wywołałoby międzynarodowy skandal. Odbudowa jest jednak częściowa i ściśle kontrolowana. Państwo decyduje, ilu mnichów może mieszkać w danym klasztorze. Mnisi muszą przejść polityczną reedukację i potwierdzić, że nie uznają Dalajlamy za swojego przywódcę religijnego. Tak zwane patriotyczne wychowanie, obowiązkowe spotkania, na których mnisi wyrażają lojalność wobec państwa chińskiego. jest stałym elementem życia w klasztorach Lhasy XYZ

Proces migracji wspierany jest przez państwowe programy rozwoju zachodnich Chin. Obejmuje między innymi inwestycje infrastrukturalne, preferencyjne kredyty oraz rozbudowę sektora publicznego. W efekcie przedstawiciele narodowości Han odgrywają dominującą rolę w administracji, handlu, budownictwie i usługach. Tybetańczycy nadal pozostają silnie związani z tradycyjnymi dziedzinami gospodarki: rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem artystycznym i obsługą ruchu turystycznego. Różnice te są widoczne nie tylko w strukturze zatrudnienia, ale również w przestrzeni miasta i jego codziennym życiu.

Ginący język

W szkołach podstawowych Lhasy język mandaryński jest od lat jedynym językiem wykładowym. Tybetański pojawia się w programie jako osobny przedmiot, nie jako medium nauczania. Dzieci, które dziś siedzą w ławkach, myślą po chińsku, liczą po chińsku i piszą chińskimi znakami, zanim nauczą się czytać własne pismo, stworzone przez Songtsen Gampo czternaście stuleci temu.

Rinchen mówi płynnie w obu językach, ale gdy zwraca się do młodego sprzedawcy w sklepie przy Barkorze, automatycznie przechodzi na mandaryński. Nasz przewodnik ruga czasami Krzysztofa, rzucając na niego piorunujące spojrzenie, gdy ten próbuje komunikować się na ulicy po tybetańsku.

Językoznawcy mówią wprost: język, który przestaje być językiem szkoły, staje się językiem ceremonii, a potem językiem muzeum. Tybetański jest jeszcze żywy, ale jego ekosystem kurczy się z każdym pokoleniem, które kończy szkołę z mandaryńskim jako pierwszym językiem myślenia.

To jest zmiana głębsza niż demografia, architektura czy flagi na dachach. Można odbudować świątynię. Języka, który przestał być językiem dzieci, odbudować się nie da.

Debata mnichów na targu filozofów

Sera leży 3 kilometry na północ od centrum Lhasy, u stóp góry Purbuchok. Dojeżdżamy po południu, bo właśnie wtedy klasztor budzi się do swojego rytmu dnia.

Rinchen prowadzi nas przez główną bramę. Mijamy kilka dziedzińców, przechodzimy obok ciemnych sal modlitewnych, z których dobiega niski, jednostajny śpiew i nagle jesteśmy w ogrodzie. Duży, otoczony murami dziedziniec wysypany żwirem, z rzędami drzew dających cień. I mnisi. Kilkuset mnichów w bordowych szatach, siedzących, stojących, krążących parami i grupkami. Hałas jest natychmiastowy i zaskakujący. Zamiast kontemplacyjnej ciszy klasztornej trafiłem na coś bliższego targowisku filozofów.

To jest czora, codzienna debata mnisza, która w klasztorach tradycji Gelug odbywa się każdego popołudnia od stuleci. Mechanizm jest precyzyjny i teatralny jednocześnie. Jeden mnich siedzi i odpowiada, a drugi stoi nad nim i zadaje pytania. Dyskusji przysłuchuje się często kilku najniższych mnichów siedzących w pobliżu. Pytający formułuje tezę, rozkłada szeroko ramiona, a następnie wykonuje charakterystyczny gest: cofa prawą rękę wysoko za głowę i uderza nią z całą siłą w wyciągniętą lewą dłoń. Klaśnięcie jest głośne, pewne siebie, prawie agresywne. Jest to sygnał, że pytanie zostało zadane i czas zaczął płynąć. Potem pochyla się ku siedzącemu z miną kogoś, kto właśnie zastawił pułapkę i czeka spokojnie, aż ofiara w nią wpadnie.

Siedzący odpowiada. Czasem szybko, pewnie, z gestem dłoni odrzucającym zarzut. Czasem wolno, z namysłem, szukając słów. Pytający słucha z głową lekko przechyloną i klaszcze znowu, mocniej, jakby każde klaśnięcie było logicznym krokiem w argumencie, który ma tylko jeden możliwy koniec.

Tybetańska zagadka

Ogród jest pełen takich rozmów. Kilkadziesiąt par i grupek, każda w swoim własnym świecie logiki i kontrargumentów, każda z własnym rytmem klaśnięć i milczeń. Turyści, których liczbę szacuje na ponad dwustu, oblegają ogród z każdej strony próbując fotografować mnichów. Mieszkańcy klasztoru nie zwracają na nas uwagi. Nie dlatego, że są niegrzeczni. Dlatego, że debata jest ważniejsza.

Kiedy odpowiedź okazuje się błędna, wszyscy wiedzą o tym natychmiast. Śmiech wybucha nagle i jednocześnie, niczym reakcja publiczności teatralnej, która właśnie zrozumiała puentę. Pytający cofa się o krok z uśmiechem człowieka, który wygrał dobrze rozegraną partię szachów. Siedzący mnich jedynie lekko kręci głową. Nie widać w nim zawstydzenia, lecz skupienie kogoś, kto analizuje własny tok rozumowania, aby następnym razem uniknąć tego samego błędu.

Rinchen stoi obok mnie z rękami splecionymi za plecami.

– O czym rozmawiają? – pytam, wskazując wzrokiem najbliższą grupę mnichów w bordowych szatach.

– Ten młody pyta o naturę pustki. Czy pustka jest czymś, czy raczej brakiem czegoś. To jedno z najstarszych pytań buddyjskiej filozofii – mówi cicho Rinchen.

– I co odpowiada starszy mnich? – pytam.

Rinchen przez chwilę wsłuchuje się w dyskusję. Po chwili kiwa głową.

– Mówi, że samo pytanie zostało źle postawione – odpowiada z ledwie dostrzegalnym uśmiechem. I właśnie to jest odpowiedź – mówi Rinchen.

Rinchen dotyka mojego ramienia.

Klasztor Sera, popołudnie. Bordowe szaty, żwirowy dziedziniec, stare drzewa. I trampki Nike pod szatą mnicha. Filozofia trwa. Obuwie się zmienia. Fot. autor

10 tys. kaplic w pałacu

Pałac Potala jest par excellence chińskim symbolem Tybetu, pojawiając się na chińskich banknotach, plakatach, pocztówkach i materiałach turystycznych. Ale został wybudowany przez Tybetańczyków dla władz tybetańskich, zakończony głównie przez V Dalajlamę Lobsanga Gyatso w połowie XVII wieku. Był siedzibą Dalajlamów aż do 1959 roku, kiedy XIV Dalajlama Tenzin Gyatso uciekł do Indii po nieudanym powstaniu tybetańskim. Potala składa się z dwóch głównych części: Białego i Czerwonego Pałacu. Biały Pałac pełnił funkcje administracyjne i był siedzibą rządu oraz urzędów państwowych. Czerwony Pałac stanowił duchowe serce całego kompleksu. Mieściły się w nim sale zgromadzeń, kaplice, biblioteki oraz monumentalne stupy grobowe kolejnych Dalajlamów, kryjące ich zmumifikowane szczątki spowite złotem.

Cały kompleks liczy ponad tysiąc pomieszczeń i około dziesięciu tysięcy kaplic oraz sanktuariów. Powstał niemal wyłącznie z kamienia, drewna i gliny, bez użycia metalowych łączników. U podstawy mury osiągają grubość nawet pięciu metrów, co przez stulecia zapewniało budowli niezwykłą stabilność i odporność na trzęsienia ziemi.

Gdzie się uczył Dalajlama

Dziś Potala jest muzeum państwowym oraz obiektem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Liczba zwiedzających jest ściśle limitowana, a czas wizyty ograniczony do jednej godziny. Bilety należy rezerwować z wyprzedzeniem za pośrednictwem chińskich platform internetowych. Tybetańscy pielgrzymi mogą wchodzić do pałacu na modlitwę w innych godzinach i na odrębnych zasadach niż turyści. Jednak również ich dostęp podlega dziś regulacjom, które nie istniały przed wydarzeniami z 1959 roku.

Najciekawszą częścią pałacu wydają się prywatne komnaty czternastego Dalajlamy zajmujące najwyższe piętro Czerwonego Pałacu. Ściany pokryte są freskami, podłogi wyłożone tybetańskimi dywanami w ciemnoczerwone i złote wzory, a niskie, drewniane meble są dokładnie takie, jakie pozostawił je młody Tenzin Gyatso opuszczając Lhasę w marcu 1959 roku.

Tu, w tych komnatach, w latach 1948-1950 bywał Heinrich Harrer, austriacki alpinista i uciekinier z brytyjskiego obozu internowania w Indiach, który stał się nauczycielem, przyjacielem i oknem na świat dla młodego, ciekawego wszystkiego czternastoletniego Dalajlamy. Harrer uczył go geografii, fizyki, fotografii i tego, czym jest świat poza Tybetem.

Potala: co roku ubywa kolejna komnata

Stoję w miejscu, gdzie Harrer tłumaczył Dalajlamie działanie silnika spalinowego, a jego uczeń rozważał możliwości technologiczne podróży na Księżyc.

Tybetańscy pielgrzymi mogą wchodzić do pałacu na modlitwę w innych godzinach i na odrębnych zasadach niż turyści, jednak również ich dostęp podlega dziś regulacjom, które nie istniały przed wydarzeniami z 1959 roku. Fot. Gettyimages

Musimy się spieszyć, bo na zwiedzanie Pałacu Potala mamy zaledwie godzinę. Oficjalnie dla zwiedzających udostępnionych jest około 250 pomieszczeń. W praktyce trasa prowadzi przez zaledwie kilkanaście sal. Zamknięta pozostaje między innymi słynna komnata ze stupą Piątego Dalajlamy, piętnastometrowym mauzoleum, pokrytym 3721 kilogramami czystego złota.

– Jeszcze w ubiegłym roku była dostępna – krzyczy mi do ucha Rinchen, nie kryjąc oburzenia.

Opuszczamy pałac. Dopiero na zewnętrznych schodach, prowadzących w stronę miasta i z dala od kamer monitorujących ruch turystów, pozwala sobie na szczerość.

– Co roku udostępniają nam coraz mniej komnat – mówi podniesionym głosem Rinchen.

Na jego twarzy pojawia się wyraz złości i bezsilności.

– Może wywożą całe nasze złoto do Pekinu? – dodaje półgłosem Rinchen

Nie odpowiadam. Nie wiem, czy jest to pytanie, przypuszczenie, czy jedynie wyraz frustracji człowieka, który patrzy, jak miejsce będące symbolem jego kultury staje się z roku na rok coraz mniej dostępne dla własnego narodu.

Dwie reinkarnacje, dwa Tybety

Tenzin Gyatso, czternasty Dalajlama, ma dziś dziewięćdziesiąt lat. Pytanie o jego następcę nie jest już kwestią teologii, a jest kwestią polityki najwyższej rangi.

Pekin ogłosił oficjalnie, że reinkarnacja Dalajlamy musi zostać zatwierdzona przez władze chińskie, powołując się na osiemnastowieczny precedens, gdy cesarz Qianlong wprowadził złotą urnę do losowania kandydatów na wysokich lamów. Tenzin Gyatso odpowiedział, że jego następca może narodzić się poza granicami Chin: w Indiach, w Europie, gdziekolwiek, gdzie buddyzm tybetański jest wolny. Zapowiedział nawet, że może być kobietą albo że reinkarnacja w ogóle nie nastąpi, jeśli instytucja Dalajlamy miałaby służyć celom politycznym.

Spór o reinkarnację jest więc sporem o to, kto będzie przez następne pokolenia duchowym centrum tybetańskiego buddyzmu. Czy będzie to lama wybrany przez Lhasę i zatwierdzony przez Pekin, czy lama rozpoznany przez tybetańską diasporę w Dharamsali. Dwie równoległe reinkarnacje, dwa równoległe Tybety.

Precedens już istnieje: jedenasty Panczenlama został rozpoznany przez Dalajlamę w 1995 roku, po czym chińskie władze uznały go za nielegalnego, osadziły chłopca w areszcie domowym i wyznaczyły własnego kandydata. Tamten chłopiec o nazwisku Gendun Choekyi Nyima miał wówczas sześć lat. Dziś ma ponad trzydzieści i nikt poza chińskim rządem nie wie, gdzie jest i czy żyje.