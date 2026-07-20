Kategoria artykułu: Kultura
Lipiec w galeriach. Wybór kuratorski
Lato to dobry moment, by zamienić wielkie muzealne ekspozycje na kameralne galerie. Bez kolejek, bez pośpiechu i z większą szansą na prawdziwe spotkanie ze sztuką. W tym miesiącu wybrałam pięć wystaw, które szczególnie warto zobaczyć.
20.07.2026, 17:10
Widok wystawy, Samuel Kłoda “Creak, Crash and Crow”, 16.06–2.08.2026, UFO Art Gallery, Kraków, zdjęcie: Szymon Sokołowski. Fot. UFO Art Gallery
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które wystawy w galeriach komercyjnych warto zobaczyć tego lata.
- Dlaczego galerie komercyjne należą dziś do najważniejszych miejsc prezentacji sztuki współczesnej.
- Których artystów warto obserwować na wczesnym etapie kariery i jakie międzynarodowe nazwiska można dziś zobaczyć w polskich galeriach.