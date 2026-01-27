Kategoria artykułu: Biznes
Listek na etykiecie już nie wystarczy. Nowe prawo uderzy w „eko-ściemę”
Hasła „eko”, „zielony” i „neutralny klimatycznie” przestają być marketingową dekoracją. Nowe przepisy wprowadzane przez Unię Europejską i wdrażane w Polsce mają ukrócić greenwashing i wymusić realne dowody na ekologiczność produktów. Wyjaśniamy, co się zmieni, kogo obejmą regulacje i jakie kary grożą za wprowadzanie konsumentów w błąd.
27.01.2026, 04:45
Sieci sklepów często same nadają „eko-ordery” swoim produktom. Umieszczają na etykiecie np. symbol drzewa czy listka i dodają do tego claim „bio” albo „eko”. Taka praktyka będzie zakazana Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób nowe przepisy prawa konsumenckiego mają ograniczyć greenwashing i inne zakazane praktyki rynkowe.
- O czym można będzie informować, a o czym nie w dobie transformacji ekologicznej.
- Jakie konsekwencje dla biznesu, konsumentów i środowiska przyniosą projektowane regulacje.