Logistyka fundamentem odbudowy Ukrainy. PFR: „Instrumenty są dostępne. Piłeczka po stronie biznesu”

Bez sprawnych korytarzy transportowych, odpowiedniego finansowania i współpracy państwa z biznesem odbudowa Ukrainy nie będzie możliwa. Zgodzili się z tym uczestnicy panelu „Od logistyki frontowej do długoterminowego wzrostu: budowa łańcuchów dostaw dla odbudowy Ukrainy i rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”, który odbył się podczas Ukraine Recovery Conference w Gdańsku.

Przedstawiciele przemysłu, logistyki i instytucji finansowych podkreślali, że działania nie mogą czekać na zakończenie wojny. Tego samego dnia PFR TFI i Rohlig SUUS Logistics ogłosiły dalszą ekspansję polskiego operatora logistycznego na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Łączna wartość inwestycji wyniesie 30 mln euro.

Panel moderowany przez XYZ zgromadził przedstawicieli trzech kluczowych obszarów niezbędnych dla odbudowy Ukrainy: Krzysztofa Zdziarskiego, prezesa producenta taboru kolejowego PESA Bydgoszcz, Andrzeja Kozłowskiego, członka zarządu Rohlig SUUS Logistics, oraz Piotra Dmuchowskiego, prezesa zarządu PFR TFI.

Logistyka zaczyna się od bezpieczeństwa

Prezes Pesy Krzysztof Zdziarski podkreślał, że producenci taboru są ostatnim ogniwem całego procesu odbudowy infrastruktury transportowej. Aby możliwe było uruchomienie nowych połączeń i inwestycji, konieczne jest najpierw zapewnienie bezpieczeństwa oraz odbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych.

Jak wskazywał, kluczowym zadaniem jest wyznaczenie priorytetowych korytarzy transportowych między Polską a Ukrainą oraz ich trwałe zabezpieczenie. Dopiero wtedy możliwe będzie szybkie dostarczenie nowego lub tymczasowego taboru kolejowego.

Zdaniem prezesa Pesy polskie przedsiębiorstwa już dziś powinny przygotowywać rozwiązania dla ukraińskiego rynku, ponieważ projektowanie nowoczesnych pojazdów trwa znacznie dłużej niż sama produkcja. Firma zakłada, że po zakończeniu najbardziej intensywnej fazy wojny popyt na nowoczesny transport publiczny będzie dynamicznie rosnąć.

Polska może stać się logistycznym hubem regionu

Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics, zwracał uwagę, że odbudowa Ukrainy wymaga budowy odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw, wykorzystujących transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.

Jednym z największych wyzwań pozostaje przepustowość infrastruktury na granicy polsko-ukraińskiej oraz różnica szerokości torów kolejowych. Dlatego – jak podkreślał – konieczne są inwestycje w terminale intermodalne, takie jak rozbudowywany terminal w Sławkowie, który po modernizacji ma znacznie zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe.

Przedstawiciel Rohlig SUUS Logistics podkreślał również, że Polska już dziś odgrywa rolę głównego logistycznego hubu dla Ukrainy. Wskazywał m.in. na znaczenie Baltic Hub w Gdańsku oraz rozwój tzw. południowego korytarza transportowego łączącego Europę z Azją Centralną z pominięciem Rosji.

Według niego przedsiębiorcy nie powinni czekać na zakończenie wojny.

– Nie możemy czekać na to, aż wojna się skończy. Musimy być obecni na Ukrainie już dziś, rozumieć lokalne potrzeby i budować partnerstwa z ukraińskim biznesem oraz administracją – podkreślał Andrzej Kozłowski.

PFR: Polska musi wykorzystać historyczną szansę

Podczas dyskusji mocno wybrzmiały aspekty dotyczące finansowania inwestycji zagranicznych polskich firm i roli państwowych instytucji rozwoju.

Coraz więcej firm, które dotąd patrzyły wyłącznie na Zachód, dostrzega możliwości rozwoju na wschód od Polski.

Prezes PFR TFI Piotr Dmuchowski mówił, że polskie firmy coraz częściej postrzegają Ukrainę nie tylko jako rynek odbudowy. Widzą ją także jako element znacznie szerszego korytarza gospodarczego prowadzącego do Azji Centralnej.

– Obserwujemy wyraźną reorientację biznesu. Coraz więcej firm, które dotąd patrzyły wyłącznie na Zachód, dostrzega możliwości rozwoju na wschód od Polski. Ukraina jest ogromnym rynkiem, ale również bramą do kolejnych kierunków – powiedział Piotr Dmuchowski.

Jak zaznaczył, równolegle z przedsiębiorcami na nowe rynki muszą wchodzić również instytucje finansowe.

– Instytucje finansowe momentalnie pojawiają się tam, gdzie polski biznes zaczyna interesować się nowymi rynkami. Szczególna rola przypada jednak instytucjom rozwojowym, które mają ułatwiać przedsiębiorcom wejście na rynki bardziej wymagające i ryzykowne – wskazywał Piotr Dmuchowski.

Piotr Dmuchowski podkreślał, że jednym z najważniejszych atutów polskiego ekosystemu wsparcia jest współpraca instytucji rozwoju w formule one-stop-shop pod marką Team Poland oraz instrumenty ograniczające ryzyko działalności na Ukrainie.

Instrumenty są dostępne. Wydaje się, że to jest bardziej kwestia decyzji biznesowej. Piłeczka jest po stronie przedsiębiorców.

– KUKE dysponuje znakomitym produktem ubezpieczeniowym, czyli war insurance. To właśnie takie instrumenty otwierają dziś bardzo wiele możliwości dla polskich przedsiębiorców. Stanowią naszą przewagę konkurencyjną – mówił prezes PFR TFI.

Jednocześnie zaznaczał, że dostępność finansowania przestała być główną barierą.

– Instrumenty są dostępne. Wydaje się, że to jest bardziej kwestia decyzji biznesowej. Piłeczka jest po stronie przedsiębiorców – podkreślił Piotr Dmuchowski.

Team Poland ma otwierać kolejne rynki

Formuła Team Poland to systemowe podejście we wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich firm. Ofertę tworzą polskie instytucje rozwoju: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), KUKE oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Model ten opiera się na łączeniu prywatnej przedsiębiorczości z długoterminowym finansowaniem oraz zabezpieczeniem ryzyka. Ma to ułatwiać polskim podmiotom wchodzenie na wymagające rynki i budowanie ich pozycji w globalnych łańcuchach dostaw.

Projekty umożliwiające polskim firmom wyjście alternatywnym Jedwabnym Szlakiem do Azji oznaczają uruchomienie kolejnego silnika wzrostu dla polskiej gospodarki.

Przedstawiciel PFR TFI przekonywał, że odbudowa Ukrainy powinna być postrzegana znacznie szerzej niż wyłącznie jako projekt związany z jednym państwem.

– Projekty umożliwiające polskim firmom wyjście alternatywnym Jedwabnym Szlakiem do Azji oznaczają uruchomienie kolejnego silnika wzrostu dla całej polskiej gospodarki. Logistyka staje się dźwignią rozwoju wszystkich pozostałych sektorów – powiedział Piotr Dmuchowski.

Podkreślał również, że formuła Team Poland nie ma charakteru zamkniętego.

– Nie chodzi o monopol instytucji państwowych. Naszą rolą jest zapewnienie finansowania i dzielenie z przedsiębiorcą ryzyka tam, gdzie jest ono największe. Chcemy współpracować z bankami komercyjnymi, inwestorami prywatnymi i partnerami zagranicznymi. Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnej struktury finansowania – zaznaczył Piotr Dmuchowski.

Logistyka otwiera możliwość działania wszystkim pozostałym branżom. Kiedy staje logistyka, staje gospodarka.

Według prezesa PFR TFI logistyka pozostaje jednym z najważniejszych sektorów wspieranych przez instytucje rozwoju.

– Logistyka otwiera możliwość działania wszystkim pozostałym branżom. Kiedy staje logistyka, staje gospodarka. To system naczyń połączonych – podsumował prezes PFR TFI.

Sukcesem będą większe obroty i nowe inwestycje

Na zakończenie panelu uczestnicy wskazywali, jak ich zdaniem będzie wyglądał sukces odbudowy Ukrainy za rok.

Przedstawiciele biznesu mówili o uruchomieniu nowych korytarzy transportowych, rozwoju infrastruktury, uproszczeniu procedur celnych oraz zwiększeniu przepustowości terminali.

Nie chodzi o monopol instytucji państwowych. Naszą rolą jest zapewnienie finansowania i dzielenie z przedsiębiorcą ryzyka tam, gdzie jest ono największe.

Piotr Dmuchowski zwrócił uwagę na jeszcze jeden wskaźnik.

– Chciałbym, żeby pojawiły się wąskie gardła. To będzie oznaczało, że obroty handlowe tak bardzo wzrosły, iż potrzebne są kolejne inwestycje infrastrukturalne. Mam nadzieję, że za rok będziemy rozmawiać już nie o planach, ale o projektach realizowanych przez polskie firmy wzdłuż całego korytarza łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Azją Centralną – powiedział prezes PFR TFI.

PFR TFI i Rohlig SUUS Logistics podpisały umowę inwestycyjną

I właśnie takim projektem jest zapowiadana w trakcie panelu inwestycja, którą sfinalizowano jeszcze tego samego dnia. PFR TFI oraz Rohlig SUUS Logistics podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą dalszej ekspansji największego polskiego operatora logistycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

Podpisana umowa stanowi praktyczny przykład działania formuły Team Poland . Jej celem jest wspieranie zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw przez połączenie finansowania, ubezpieczeń oraz instrumentów ograniczających ryzyko działalności na wymagających rynkach. Na zdjęciu od lewej: Marek Buczak, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR TFI, Piotr Dmuchowski, prezes PFR TFI, Piotr Iwo Chmielewski, prezes zarządu Rohlig SUUS Logistics, Tomasz Podgórski, członek zarządu Rohlig SUUS. Fot. materiały prasowe

Projekt o łącznej wartości około 30 mln euro zostanie częściowo sfinansowany przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN zarządzany przez PFR TFI, który dostarczy finansowanie w wysokości 10 mln euro. Ryzyka biznesowe projektu ubezpieczy natomiast KUKE. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności Rohlig SUUS Logistics na rynkach CEECA (Europa Środkowowschodnia i Azja Centralna), obejmujących m.in. Czechy, Słowację, Rumunię, ale także Ukrainę, Kazachstan i Uzbekistan.

Podpisana umowa stanowi praktyczny przykład działania formuły Team Poland. Jej celem jest wspieranie zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw przez połączenie finansowania, ubezpieczeń oraz instrumentów ograniczających ryzyko działalności na wymagających rynkach. W ocenie uczestników panelu właśnie takie partnerstwo państwa i biznesu może stać się jednym z filarów odbudowy Ukrainy oraz długofalowego wzrostu gospodarczego całego regionu.

Główne wnioski Logistyka będzie fundamentem odbudowy Ukrainy, a kluczowe znaczenie mają rozwój infrastruktury, nowych korytarzy transportowych i sprawnych łańcuchów dostaw. Polskie firmy mają dziś dostęp do finansowania i instrumentów ograniczających ryzyko, dlatego o wejściu na rynek ukraiński coraz częściej decyduje gotowość biznesu do działania. Odbudowa Ukrainy to także szansa na długoterminowy rozwój polskiej gospodarki, m.in. przez ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej oraz współpracę w formule Team Poland .

Artykuł powstał na zlecenie PFR TFI.