Kategorie artykułu: Biznes Newsy
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Logistyka fundamentem odbudowy Ukrainy. PFR: „Instrumenty są dostępne. Piłeczka po stronie biznesu”
Rozwój infrastruktury, finansowanie inwestycji i współpraca w formule Team Poland były głównymi tematami panelu podczas Ukraine Recovery Conference. Jego zwieńczeniem było podpisanie umowy inwestycyjnej między PFR TFI a Rohlig SUUS Logistics.
01.07.2026, 03:45
Panel moderowany przez XYZ zgromadził przedstawicieli trzech kluczowych obszarów niezbędnych dla odbudowy Ukrainy: Piotra Dmuchowskiego, prezesa PFR TFI, Krzysztofa Zdziarskiego, prezesa producenta taboru kolejowego Pesa Bydgoszcz i Andrzeja Kozłowskiego, członka zarządu Rohlig SUUS Logistics. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak logistyka wpisuje się w odbudowę Ukrainy.
- Jakie wsparcie otrzymują polskie firmy planujące ekspansję.
- Jakie możliwości biznesowe otwiera współpraca z Ukrainą.