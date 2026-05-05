London Study Excursion 2026: polscy studenci w sercu światowych finansów

Nadchodzi kolejna edycja prestiżowego projektu London Study Excursion, który odbędzie się w dniach 11-15 maja. Inicjatywa realizowana przez Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT nieprzerwanie od 2006 roku stanowi łączy najzdolniejszych studentów z liderami globalnego sektora finansowego.

Głównym celem wyjazdu jest umożliwienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu z osobami kształtującymi dzisiejszy świat finansów. Program koncentruje się na praktycznych aspektach bankowości inwestycyjnej, doradztwa transakcyjnego oraz funduszy typu private equity. Podczas wizyt w Londynie finałowa grupa spotka się z pracownikami oraz kadrą zarządzającą wiodących światowych instytucji. Należą do nich Rothschild & Co, J.P. Morgan, Barclays, Marathon Capital oraz IFM Investors. Uczestnicy będą mieli rzadką okazję, by posłuchać doświadczonych praktyków, zbierać bezcenne doświadczenie oraz zadawać pytania, które pomogą im w planowaniu własnych ścieżek kariery na rynkach międzynarodowych.

Profil uczestników

Tegoroczny proces rekrutacyjny wyłonił osoby o wyjątkowo różnorodnych profilach, reprezentujące aż 11 różnych uniwersytetów. Projekt ma charakter ogólnopolski, jednak jego zasięg wykracza daleko poza granice kraju. Sześć spośród wybranych osób aktualnie studiuje na zagranicznych uczelniach.

Tak silna i zróżnicowana grupa z pewnością godnie zaprezentuje projekt podczas wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Wierzymy, że tegoroczni reprezentanci wycisną z tego wyjazdu 100 proc. wiedzy i inspiracji.

Bieżące relacje z przygotowań oraz szczegóły dotyczące spotkań w Londynie można śledzić na oficjalnych profilach London Study Excursion oraz kanałach informacyjnych SKN PROFIT w mediach społecznościowych.

