London Study Excursion 2026: Zderzenie teorii z praktyką w sercu londyńskiego City

W maju 2026 roku grupa 20 najlepszych studentów z całej Europy wzięła udział w kolejnej edycji London Study Excursion. Przez pięć dni uczestnicy mieli okazję poznać kulisy pracy największych banków inwestycyjnych, funduszy Private Equity i agencji finansowych.

Dzień 1 i 2: Wielkie finanse i strategie inwestycyjne. Wyjazd rozpoczął się mocnym akcentem, gdy uczestnicy odwiedzili IFM Investors oraz legendarny bank Rothschild & Co. Studenci mogli poznać kulturę pracy w miejscu, które od pokoleń kształtuje rynek finansowy. Drugi dzień to z kolei solidna dawka wiedzy o doradztwie i globalnym kapitale dzięki spotkaniom w KPMG UK, The Carlyle Group (jednym z największych funduszy PE na świecie) oraz Marathon Capital.

Dzień 3 i 4: Rekrutacja, giganci i infrastruktura. Środek tygodnia przyniósł cenne wskazówki od agencji PER, która od kuchni pokazała, jak wygląda rekrutacja do elitarnych funduszy w Londynie. Następnie studenci udali się do brytyjskiej centrali J.P. Morgan, poznając perspektywę jednego z największych graczy na rynku. Czwarty dzień upłynął pod znakiem kontrastów: z jednej strony uczestnicy zgłębiali tajniki niezależnego doradztwa transakcyjnego w Moelis & Company, a z drugiej, wieloletnich inwestycji w transport w Amber Infrastructure.

Dzień 5: Technologie, dane rynkowe i wielki finał z MidEuropa. Ostatni dzień studenci rozpoczęli od wizyty w funduszu Hg, inwestującym w obiecujące spółki technologiczne, oraz w Bloomberg, gdzie poznali potęgę analityki danych finansowych. Prawdziwym hitem na zakończenie projektu była jednak wizyta w funduszu MidEuropa. Przedstawiciele firmy przygotowali dla uczestników case study dotyczące głośnej transakcji przejęcia sieci Diagnostyka, a następnie wyjścia z inwestycji z pomocą IPO. Podczas spotkania krok po kroku przeanalizowano proces budowania wartości spółki, co dla uczestników było niesamowitym przełożeniem teorii na rynkowe realia.

Tegoroczne London Study Excursion udowodniło, że nic nie zastąpi bezpośrednich rozmów z ekspertami. Możliwość konfrontacji akademickiej wiedzy z doświadczeniem praktyków to dla młodych finansistów nie tylko ogromna inspiracja, ale też potężny kapitał na starcie ich własnych karier zawodowych.

XYZ wspiera tę inicjatywę. Szczegóły dostępne są na stronie Kampusu XYZ.