Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Hazard zmienił oblicze i w nowej postaci – przez gry na smartfonie, w których można kupić skrzynki z niespodzianką – trafia do młodych szybciej niż kiedykolwiek. Sprawdzamy, jak państwo reguluje ten segment rynku i próbuje łatać dziury w prawie.
04.05.2026, 05:50
Lootboxy są porównywane do popularnych jeszcze kilkanaście lat temu jednorękich bandytów.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy polskie prawo skutecznie chroni dzieci i młodzież przed uzależnieniem od hazardu - zwłaszcza w grach z lootboxami.
- Na ile działania państwa, takie jak blokowanie domen czy likwidacja automatów, realnie ograniczają nielegalny hazard.
- Jak na tle innych krajów sprawdza się w Polsce monopol jako sposób kontroli tego segmentu rynku.