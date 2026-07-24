Kategoria artykułu: Biznes
LOT wypadł z pierwszej dziesiątki punktualnych linii. Co pogorszyło wynik?
Polskie Linie Lotnicze LOT przyzwyczaiły pasażerów do wysokiej punktualności swoich operacji. Tym razem po raz pierwszy od kilku lat narodowego przewoźnika zabrakło w pierwszej dziesiątce. Przyczyn jest kilka.
24.07.2026, 05:45
LOT po raz pierwszy od trzech lat nie znalazł się w rankingu punktualności Cirium. Przewoźnik tłumaczy to czynnikami niezależnymi, a sytuacja podobno wraca do normy w 2026 r. Fot. murat4art/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego PLL LOT wypadły z pierwszej dziesiątki rankingu punktualności Cirium po dwóch latach obecności w europejskiej czołówce.
- Jakie czynniki mogły wpłynąć na pogorszenie wyników punktualności narodowego przewoźnika.
- Czy spadek w rankingu oznacza pogorszenie jakości działania PLL LOT.