Łotewski airBaltic coraz bardziej obniża loty, ale wciąż próbuje się wzbić
Problemy z silnikami, wojna i rosnące straty uderzyły w airBaltic. Łotysze chcą, aby narodowego przewoźnika pomogli im ratować sąsiedzi, ale Litwini i Estończycy do propozycji podchodzą z rezerwą.
14.07.2026, 04:30
Airbusy A220-300 to jedyny typ samolotów eksploatowanych przez łotewskie narodowe linie lotnicze. To ujednolicenie miało być jednym z największych atutów airBaltic, ale stało się jednym z najpoważniejszych problemów przewoźnika. Fot. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego airBaltic, który był kiedyś stawiany za wzór dla innych narodowych przewoźników lotniczych w Europie, popadł w kłopoty.
- Dlaczego postawienie na zunifikowaną flotę, które miało być atutem przewoźnika, nie sprawdziło się.
- Jaki pomysł na ratowanie swoich linii lotniczych mają władze Łotwy i jakie są szanse na jego powodzenie.