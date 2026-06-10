Kategorie artykułu: Biznes Świat
LPP w potrzasku. Słowacy coraz rzadziej kupują i coraz częściej kradną
Branża odzieżowa na Słowacji przechodzi obecnie trudny okres i niestety nie jest to stan chwilowy – mówi Patrik Čanecký, szef LPP Slovakia. W efekcie zyski kierowanej przez niego spółki radykalnie spadły.
10.06.2026, 16:48
LPP Slovakia deklaruje na swojej stronie internetowej, że ma na tamtejszym rynku łącznie 163 sklepy. Fot. Michaela Nagyidaiova/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co, zdaniem prezesa LPP Slovakia, powoduje, że choć sprzedaż firmy rośnie, jej zyski się kurczą.
- Jakie były koszty ekspansji polskiej sieci handlowej na Słowacji.
- Co, oprócz mniejszego popytu i rosnących kosztów, spędza sen z powiek szefowi LPP Slovakia.