Kategoria artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe wartości. Przypominają przy okazji o długich, słodko-gorzkich losach piwowarskich fortun.
26.07.2026, 04:49
Fragment plakatu z lat 70., który sprzedany został w ubiegłym roku na aukcji w cenie 420 zł. Fot. Pragaleria
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie ceny osiągać mogą butelki z browarów w Żywcu czy Okocimiu i jakie rodzaje naczyń na piwo poszukiwane są na rynku kolekcjonerskim.
- Jakie - niekiedy zaskakujące - przedmioty budzą zainteresowanie birofilów, czyli pasjonatów historycznego browarnictwa.
- Dlaczego nieistniejąca już piwowarska spółka Haberbusch i Schiele okazała się niezwykle ważna dla mieszkańców Warszawy.