Lustrzane odbicie afery wokół oficjalnych strojów polskich olimpijczyków
Tegoroczne igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie zaczęły się – jak wiadomo – od afery wokół strojów. Już podczas ceremonii otwarcia Polacy pytali, dlaczego ich reprezentacja nie występuje w ubiorach rodzimej marki. W tym samym czasie po drugiej stronie Tatr dziwiono się, że narodowa kadra paraduje w kolekcji zaprojektowanej i uszytej przez firmę z Polski, a nie ze Słowacji.
Słowaccy olimpijczycy wystąpili podczas uroczystości otwarcia tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie w strojach polskiej marki 4F. Fot. Mattia Ozbot/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego stroje słowackich sportowców przygotowane na tegoroczne igrzyska we Włoszech wzbudziły kontrowersje i reakcje polityków.
- Jak w opinii krytyków powinien postąpić Słowacki Komitet Olimpijski i Sportowy.
- Od kiedy olimpijczycy ze Słowacji współpracują z polską marką 4F i jakie argumenty przemawiają za tym wyborem.