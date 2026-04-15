Maciej Herman: Wartości kosztują. Czasem trzeba stracić klienta, żeby nie stracić kręgosłupa. CEO LOTTE Wedel gościem podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor"

Gościem piątego odcinka podcastu „Jesteś Marką. Leadership Factor. Sprawdzamy!” jest Maciej Herman – prezes firmy Wedel, lider, który łączy marketingowe myślenie z twardą orientacją na wynik. Do rozmowy został zaproszony przez Anetę Podymę, prezeskę Unum Życie Polska.

W tym odcinku sprawdzamy, co dzieje się z wartościami lidera, gdy wchodzą w konflikt z wynikiem – i kto tak naprawdę decyduje o tym, czy firma jest inkluzywna: zarząd czy klienci.

„Najpierw wynik. Po to zatrudnia się menedżerów”

Maciej Herman nie unika jednoznacznych deklaracji. Już na początku rozmowy jasno definiuje swoją rolę: po to menedżerów się zatrudnia, żeby realizowali cele. Jednocześnie podkreśla, że to nie stoi w sprzeczności z wartościami. Wręcz przeciwnie.

– Różnorodność wpływa na to, że wyniki są lepsze. I to jest główny powód – stwierdza Maciej Herman.

Inkluzywność nie jest więc dla niego deklaracją ani elementem wizerunku, lecz narzędziem budowania efektywności.

„ Nobody is normal ” – inkluzywność jako fakt, nie wybór

Zapytany o osobiste podejście do różnorodności, Maciej Herman nie odwołuje się do języka strategii, ale do rzeczywistości.

– Każdy z nas jest inny. Nawet bliźnięta jednojajowe są różne – zauważa prezes Lotte Wedel.

I dodaje wprost: jeśli ktoś neguje różnorodność, to świadczy to o brakach intelektualnych.

To mocne stanowisko, które jasno pokazuje, że dla niego inkluzywność nie jest opcją, lecz punktem wyjścia.

System, wartości i… brak HR

Maciej Herman odrzuca rozróżnienie między liderem, menedżerem a przywódcą, stawiając między nimi znak równości. Jednocześnie podkreśla, że prezes też musi być częścią zespołu, traktując siebie jako jednego z pracowników. Twierdzi, że sam stara się być jednym z 1300 pracowników.

Ale ta równość nie oznacza braku wymagań. Wręcz przeciwnie – oznacza większą odpowiedzialność za wynik i jakość decyzji.

Leadership Factor Test: kiedy wartości zaczynają kosztować

W centralnym momencie odcinka pojawia się test przywództwa. Jak Maciej Herman rozwiązałby hipotetyczny scenariusz w organizacji: kampania działa sprzedażowo, ale wywołuje krytykę klientów i zarzuty o „pozorną inkluzywność”. CEO LOTTE Wedel podkreśla, że musiałby najpierw poznać problem od podszewki, dowiedzieć się, czy to faktycznie prawda. Jeśli zarzuty są zasadne – decyzja jest jednoznaczna: przyznanie do błędu i zmiana w sposobie prowadzenia kampanii.

– Nie miałbym problemu powiedzieć: popełniliśmy błąd, przepraszamy i zmieniamy kampanię – twierdzi szef Lotte Wedel.

Podkreśla równocześnie, że jeśli krytyka jest nieuzasadniona, to wartości w jego organizacji są nienegocjowalne. I tu pojawia się najważniejsze zdanie tego odcinka: firma jest gotowa stracić część klientów, jeśli oznacza to zachowanie spójności.

DNA Przywództwa wg Gallupa

Maciej Herman dobrze czuje się w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku. Reprezentuje typ przywództwa, które nie szuka konsensusu, tylko skuteczności, łącząc strategiczne myślenie z determinacją w działaniu. Maciej Herman pełni rolę architekta i budowniczego – wyznacza kierunki, planuje i organizuje zasoby i działania tak, żeby realnie i dynamicznie posuwać sprawy do przodu. Pracuje w skupieniu, koncentrując się na osiąganiu założonych celów i ciągłym rozwoju.

Profil Macieja Hermana wskazuje na lidera: silnie zorientowanego na wynik, działającego szybko i zdecydowanie, funkcjonującego najlepiej w dynamicznym środowisku i selektywnie dobierającego ludzi, którzy są w stanie dotrzymać mu kroku.

Top 5 talentów Gallupa Macieja Hermana: Osiąganie, Indywidualizacja, Organizator, Uczenie się, Aktywator. Fot. Jakub Kuźmiński / XYZ

Wartości w biznesie nie są trudne wtedy, gdy wszyscy się z nimi zgadzają

Ten odcinek pokazuje jedno bardzo wyraźnie: wartości w biznesie nie są trudne wtedy, gdy wszyscy się z nimi zgadzają. Prawdziwy test przychodzi wtedy, gdy klienci protestują, wynik jest zagrożony, a decyzja jest publiczna. I właśnie wtedy okazuje się, czy lider zarządza rzeczywistością, czy zarządza komunikacją.

Odcinek zostawia nas z jednym ważnym pytaniem: czy wartości w firmie są prawdziwe, czy tylko wygodne, dopóki nic nie kosztują. Bo przywództwo zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym kończy się komfort decyzji. I to nie rynek ostatecznie weryfikuje lidera – tylko to, czy potrafi pozostać spójny, kiedy rynek mówi coś innego.