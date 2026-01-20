Kategorie artykułu: Polityka Świat
Macron chce tzw. celnej bazooki na Trumpa. Trump odpowiada winem
Wojna handlowa wraca do Europy, a jej epicentrum coraz wyraźniej przesuwa się w stronę Paryża. Emmanuel Macron wyrasta na najbardziej konfrontacyjnego europejskiego lidera wobec Donalda Trumpa, forsując użycie unijnej tzw. celnej bazooki w odpowiedzi na amerykańskie groźby. Trump nie pozostaje dłużny: na stole leży zapowiedź 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany. Co Francuzi tak naprawdę myślą o USA i czy obejdą się bez Netflixa, Amazon Prime i gazu LNG z USA?
20.01.2026, 16:34
Od pokoju do konfliktu: Emmanule Macron, prezydent Francji i Donald Trump, prezydent USA, w ostatnich miesiącach rozmawiali wielokrotnie o tym, jak osiągnąć pokój w Ukrainie czy Strefie Gazy. Teraz ich relacje weszły w fazę konfliktu. Fot. EPA/YOAN VALAT / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega spór Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona.
- Co Francuzi myślą obecnie o USA.
- Na czym polega tzw. celna bazooka UE.