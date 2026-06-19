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Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 26
Chwalińśka i Majchrzak rozpalili wyobraźnię sponsorów i kibiców. Czy powtórzą sukcesy na Wimbledonie?
Finał Rolanda Garrosa i wygrana w turnieju ATP w Holandii. Polski tenis ma za sobą wyjątkowo udany czas. Ale w sporcie czasu na świętowanie jest niewiele. Zawodnicy przygotowują się do Wimbledonu, gdzie mogą mieć już nowych partnerów biznesowych.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Ile osób oglądało finałowe starcie Mai Chwalińskiej w turnieju Rolanda Garrosa.
- Jakich wyników po polskich tenisistach można spodziewać się na Wimbledonie.
- Dlaczego porównania Mai Chwalińskiej do Igi Świątek bywają krzywdzące.