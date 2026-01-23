Kategorie artykułu: Biznes Sport
Make American Boxing Great Again. Zuffa Boxing szykuje bokserską rewolucję
To w USA odbywały się najważniejsze bokserskie gale na świecie. Tamtejsi promotorzy rozdawali karty, a pięściarze zdobywali najbardziej prestiżowe pasy. Ale od jakiegoś czasu amerykański boks jest w kryzysie. Ma to zmienić Zuffa Boxing – projekt, na którego czele stoi człowiek odpowiedzialny za budowę potęgi UFC. – Chce wywrócić do góry nogami porządek panujący w boksie zawodowym – mówi Piotr Jagiełło, prowadzący magazyn Ring w TVP Sport.
23.01.2026, 05:15
Dana White i Donald Trump na gali UFC w Miami w kwietniu 2025 roku. Fot. Jeff Bottari/Zuffa LLC
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawiło, że amerykański boks znalazł się w kryzysie.
- Czym jest Zuffa Boxing i czym różni się od innych bokserskich projektów.
- Kim jest Dana White i co łączy go z Donaldem Trumpem.