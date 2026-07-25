Kategoria artykułu: Kultura
Mała rzecz, wielka sprawa. Czyli o cudeńkach, których ceny poszybowały
Meblościanka przez lata była chyba najbardziej niedocenionym postumentem w historii polskiej sztuki. Dźwigały bowiem jedną z najciekawszych opowieści o… powojennej polskiej rzeźbie. Dopiero dziś, gdy porcelanowe figurki osiągają na aukcjach ceny współczesnych dzieł sztuki, okazuje się, że to nie były żadne „kurzołapy”. I o tym właśnie opowiada wystawa „Rzeźba na meblościankę”.
25.07.2026, 03:43
Wystawa „pyta”, czym właściwie jest rzeźba i gdzie przebiega granica między dziełem sztuki a przedmiotem użytkowym. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Która figurka porcelanowa z czasów PRL-u jest obecnie najdrożej sprzedanym obiektem w tej kategorii.
- Kto stworzył projekt „meblościanki dla zwykłego Kowalskiego”.
- Dlaczego niektóre projekty mogą wydać się zaskakujące i w kontrze do naszego myślenia o PRL-u.