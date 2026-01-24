Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Mali w uścisku dżihadystów
Zachodnioafrykański kraj Mali nie rozpada się w jednym spektakularnym momencie. Mali osuwa się powoli, niemal niezauważalnie, pod ciężarem dżihadystów, wojskowych puczów i cynicznych zagranicznych sojuszy. Nad Nigrem, gdzie bosonodzy robotnicy dzień po dniu wydobywają piasek na potrzeby rosnącej stolicy, toczy się życie, które państwo coraz słabiej potrafi chronić. Podróżując między Bamako, Timbuktu i Ségou, obserwuję kraj, w którym propaganda zastąpiła politykę, bezpieczeństwo stało się towarem, a obietnica „nowych przyjaciół” z zewnątrz okazuje się kolejną formą zależności.
Każdego dnia para robotników jest w stanie przenieść ponad tonę piachu. Fot. Leonard Szuszkiewicz
- Jak naprawdę wygląda codzienne życie w Mali ogarniętym wojną poza nagłówkami serwisów informacyjnych.
- Jak działają mechanizmy powolnej destabilizacji państwa: od dżihadystycznych ataków i wojskowych puczów, przez rosyjskie zaangażowanie, po propagandę i kryzys paliwowy w stolicy.
- Jak wygląda życie Mali od środka oczami przewodników, klanowych liderów i urzędników, w kraju, który próbuje funkcjonować mimo strachu, izolacji i braku nadziei.