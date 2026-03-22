Manifest formy i potęga znaczenia. Nowa rola biżuterii w stylizacji

W świecie biżuterii obserwujemy dziś jeden z najciekawszych zwrotów akcji, niemal jak w oscarowym filmie. Przez ostatnią dekadę dominowały bezpieczne rozwiązania idące w stronę minimalizmu. Zasada „less is more” niemal zdominowała kasetki z biżuterią, promując cienkie jak nitki łańcuszki, drobne sztyfty i subtelne pierścionki, które miały jedynie delikatnie połyskiwać w tle.

– Minimalizm ostatniej dekady rzeczywiście przyzwyczaił nas do biżuterii niemal niewidzialnej. Delikatne łańcuszki czy drobne kolczyki miały być jedynie dyskretnym dopełnieniem stylizacji. Było w tym dużo elegancji, ale też pewna anonimowość – mówi Iwona Sasin, inżynierka włókiennictwa, edukatorka i mentorka stylu.

Obecne trendy wyraźnie wzmacniają rolę biżuterii w stylizacjach.

– Wkraczamy w erę nowej ekspresji, w której biżuteria zdejmuje „czapkę niewidkę” i staje się centralnym punktem komunikacji między człowiekiem a otoczeniem. To, co jeszcze niedawno mogło być uznane za przesadę, dziś staje się najbardziej pożądanym sposobem wyrażania siebie. Na czerwonych dywanach, w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim w codziennych stylizacjach biżuteria znów zaczyna pełnić swoją pierwotną, niemal symboliczną funkcję: komunikatu o sile, tożsamości i pewności siebie – ocenia Tomasz Osman, prezes i współwłaściciel marki Savicki.

Biżuteria z mocną pozycją w stylizacji…

Zdaniem eksperta biżuteria nie jest już dziś postrzegana jako dodatek uzupełniający stylizację. W wielu przypadkach staje się jej głównym bohaterem.

– Obecnie obserwujemy masowy powrót tzw. statement pieces – biżuterii o mocnych, rzeźbiarskich formach, masywnych splotach kruszców i kamieniach, które swoją skalą i blaskiem natychmiast przyciągają wzrok – wylicza Tomasz Osman.

Można zapytać, dlaczego właśnie teraz, po latach „cichej elegancji”, następuje taka zmiana.

– Po długim okresie niepewności i społecznego wyciszenia w konsumentach dojrzała silna potrzeba manifestacji własnego „ja”. Chcemy być widoczni, chcemy, aby nasza obecność w przestrzeni była zaznaczona wyraźną, autentyczną kreską. Biżuteria stała się tu idealnym medium – jest trwała, namacalna i znacznie bardziej osobista niż jakikolwiek inny element garderoby – tłumaczy współwłaściciel marki Savicki.

Jak dodaje, dziś wybór dużego, geometrycznego pierścienia czy kolczyków o wyraźnej fakturze nie jest już tylko decyzją estetyczną, lecz także aktem odwagi.

Z kolei według Iwony Sasin dzisiejszy zwrot ku mocniejszym formom można odczytywać nie tylko jako gest odwagi, ale także jako gest indywidualizmu i świadomego wyrażania własnego stylu.

– Biżuteria znów zaczyna działać jak podpis pod osobowością, tak jak charakter pisma zdradza temperament autora. Współczesna rozmowa o biżuterii coraz częściej dotyczy nie tyle samej formy, ile znaczenia. I właśnie w tym sensie obserwowany dziś powrót do bardziej wyrazistych, rzeźbiarskich form nie jest wyłącznie zmianą trendu. Jest raczej powrotem do pierwotnej funkcji biżuterii, tej, którą pełniła w kulturze przez stulecia: znaku tożsamości, osobistego kodu, a czasem subtelnego komunikatu o tym, kim jesteśmy – ocenia ekspertka.

… i wyrazem osobowości

Choć moda często czerpie z przeszłości, obserwowany dziś powrót większych form i efektownych kamieni w biżuterii nie jest prostą powtórką krzykliwych trendów sprzed dekad. Zdaniem ekspertów to raczej przejaw dojrzalszych wyborów konsumenckich.

– Biżuteria na nowo uczy nas, że widoczność i znaczenie nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie – najpiękniejsze są te przedmioty, które przyciągają wzrok kunsztem i skalą, ale zatrzymują uwagę swoją intymną opowieścią. W nadchodzących sezonach to właśnie ten „luksus z duszą” będzie wyznaczał kierunek rozwoju całego rynku, oferując przedmioty równie mocne w formie, co głębokie w sensie – ocenia Tomasz Osman.

Choć w świecie biżuterii również pojawiają się nowe trendy, nie zmieniają się one tak często jak w modzie.

– Z perspektywy psychologii stylu biżuteria jest jednym z najbardziej osobistych elementów ubioru. Ubrania podlegają sezonowości, kontekstowi społecznemu czy rolom zawodowym. Biżuteria natomiast często zostaje z nami przez lata, a nawet dekady. Towarzyszy ważnym momentom życia, przechowuje emocje i wspomnienia, a z czasem zaczyna opowiadać historię właściciela. Dlatego tak wiele osób traktuje ją jak element tożsamości – coś, co nie tyle zdobi ciało, ile buduje narrację o człowieku – tłumaczy Iwona Sasin.

Jej zdaniem współczesny powrót do tzw. statement pieces można odczytywać jako naturalną potrzebę ekspresji.

– Nie chodzi jednak o krzykliwość czy manifestowanie statusu. W dobrze rozumianej modzie widoczność nie jest przeciwieństwem elegancji. Jest raczej świadomą decyzją o tym, co chcemy podkreślić. Duży pierścień, rzeźbiarski naszyjnik czy efektowne kolczyki mogą być równie subtelną formą komunikacji jak minimalistyczny detal. Pod warunkiem, że są spójne z osobowością osoby, która je nosi – zaznacza ekspertka.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner swoimi stylizacjami podczas Oscarów pokazali, że są na bieżąco z biżuteryjnymi trendami. Fot. Getty Images

Nowy wymiar luksusu – pochodzenie produktu ważniejsze niż cena

Co ciekawe, zdaniem ekspertów, równolegle z powrotem do wizualnego rozmachu dokonuje się cicha, ale fundamentalna zmiana w sposobie definiowania prestiżu. Tradycyjne rozumienie luksusu, mierzone przede wszystkim rozpoznawalnym logo czy wysoką ceną widoczną na pierwszy rzut oka, odchodzi do przeszłości.

– Współczesny luksus coraz rzadziej polega na tym, by coś było widocznym symbolem ceny czy marki. Coraz częściej chodzi o to, by przedmiot był nośnikiem sensu. Rzemiosło, historia powstania, możliwość personalizacji czy emocjonalna wartość przedmiotu sprawiają, że biżuteria staje się czymś znacznie więcej niż dodatkiem – zwraca uwagę Iwona Sasin.

Dlatego coraz częściej kluczowe przy wyborze biżuterii stają się jej jakość, historia marki oraz sposób powstania konkretnego produktu.

– Współczesny, dojrzały konsument szuka czegoś znacznie głębszego. Nie pyta już: „Ile to kosztowało?”, lecz: „Jaka historia się za tym kryje i dlaczego to noszę?”. Nowy luksus przesuwa akcent z zewnętrznej ostentacji na wewnętrzną autentyczność. W tym nurcie luksusem nie jest posiadanie produktu masowego, nawet jeśli pochodzi z najdroższego domu mody. Prawdziwą wartością stają się unikatowość, rzemiosło i ładunek emocjonalny – stwierdza Tomasz Osman.

Dwie rzeczy jednocześnie

Współwłaściciel marki Savicki wskazuje przy tym na interesujący paradoks widoczny na rynku biżuteryjnym. Jego zdaniem dzisiejszy konsument chce być zauważony, ale jednocześnie szuka w biżuterii bezpiecznej przystani dla swoich najważniejszych wspomnień.

– Widzimy wyraźnie, że klienci chcą dziś dwóch rzeczy jednocześnie. Z jednej strony biżuteria ma być zauważalna, ma podkreślać charakter i pewność siebie. Z drugiej strony nie chodzi już o epatowanie statusem. Coraz częściej jest to przedmiot, który niesie konkretną historię: zaręczyny, rocznicę, osobistą zmianę czy ważną decyzję – podkreśla Tomasz Osman.

Według eksperta kluczowym pojęciem w nowej erze jubilerstwa staje się świadomość wyboru. Luksus przestał być komunikatem wysyłanym wyłącznie do otoczenia, a stał się głębokim, wewnętrznym przeżyciem właściciela.

– Dla wielu osób ważniejsze od samej ceny czy rozmiaru kamienia jest to, w jaki sposób biżuteria została wykonana i co symbolizuje. Nowy luksus to świadomość wyboru. To decyzja, że inwestuję w coś trwałego, co ma dla mnie wartość emocjonalną, a nie tylko estetyczną – zaznacza Tomasz Osman.

– Biżuteria nie musi być ani dyskretna, ani spektakularna. Ważne, by była prawdziwa. Najciekawsze przedmioty to te, które nie próbują mówić głośniej niż ich właściciel, lecz mówią dokładnie jego głosem. Wtedy biżuteria przestaje być elementem stylizacji, a staje się jej najbardziej osobistym fragmentem. Małym, materialnym podpisem pod własną historią – dodaje Iwona Sasin.