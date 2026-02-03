Kategoria artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026, 17:09
Przyszły ORP Wicher w hali PGZ Stoczni Wojennej. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co powstaje w polskich stoczniach i jakie plany ma rząd.
- Jakie okręty mogą wzbudzić zainteresowanie krajów Europy.
- Gdzie szans i wyzwań dla polskiego przemysłu obronnego upatruje resort aktywów państwowych,