Marsh chce znowu urosnąć dwucyfrowo. „Nie ma już dużych firm, które nie korzystają z usług brokerów"
Polskie firmy coraz rzadziej pytają, czy się ubezpieczać, a coraz częściej – jak szeroko. Cyberataki, D&O i zerwane łańcuchy dostaw zmieniają krajobraz rynku, na którym brokerzy rozdają karty. Marsh chce w 2026 r. urosnąć o kolejne kilkanaście procent.
05.03.2026, 05:30
Prezes Marsha w Polsce Artur Grześkowiak zapowiada zwiększenie składki w 2026 r. o kilkanaście procent w ujęciu rok do roku. W poprzednich latach także wykazywał takie dynamiki wzrostu.
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich obszarach broker widzi dwucyfrowy wzrost w 2026 r.
- Dlaczego cyber i D&O stały się jednymi z najszybciej rosnących segmentów rynku.
- Jaką rolę odgrywa Polska w strukturze regionalnej i globalnej grupy Marsh.