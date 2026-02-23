Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: Myślę, że to nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026, 19:06
Meksykańskie siły bezpieczeństwa walczą z kartelami po śmierci narkotykowego barona, szefa Cartel Jalisco Nueva Generacion – jednego z większych karteli w kraju. Fot. Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wydarzyło się w Meksyku i dlaczego przez kraj przelewa się fala rozruchów.
- Jakie mogą być dalsze scenariusze rozwoju sytuacji w Meksyku.
- Dlaczego to, co się dzieje, jest korzystne zarówno dla administracji meksykańskiej, jak i amerykańskiej.