Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Metro pod obserwacją? „Incydent spełnia kryteria zorganizowanej operacji”
W miniony weekend grupa osób wtargnęła na teren jednej ze stacji warszawskiego metra i zdewastowała wagony. To tylko incydent z udziałem graficiarzy czy test bezpieczeństwa ważnego środka transportu w stolicy?
21.02.2026, 07:00
Zdarzenia ujawniły luki w systemie bezpieczeństwa metra. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed bezpieczeństwem kluczowego dla stolicy środka transportu, jakim jest metro.
- Jak ostatnie zdarzenie wtargnięcia ocenia oficer kontrwywiadu.
- Co zrobić, aby zwiększyć stopień zabezpieczenia linii warszawskiego metra.