Michael Olise zachwyca stylem. Bayern Monachium buduje nową ofensywną erę
Michael Olise łączy uliczną fantazję z najwyższą skutecznością na poziomie Bundesligi. Jego gra nie tylko przynosi liczby, ale też przyciąga uwagę kibiców. Wraz z Luisem Díazem i Harrym Kane'em tworzy ofensywę Bayernu Monachium, która już teraz porównywana jest do jednej z najbardziej legendarnych formacji w historii klubu.
23.04.2026, 04:15
Michael Olise odbiera statuetkę dla piłkarza meczu po rewanżowym spotkaniu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Fot. Stuart Franklin - UEFA/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Michael Olise w Niemczech określany jest mianem „Straßenkicker”.
- Z kim Olise współtworzy ofensywny tercet Bayernu Monachium, który już przeszedł do historii, oraz do jakiego legendarnego ataku jest porównywany.
- W jaki nietypowy sposób Olise podchodzi do swojej strategii marketingowej i budowania wizerunku.