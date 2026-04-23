Michael Olise zachwyca stylem. Bayern Monachium buduje nową ofensywną erę

Michael Olise wyrasta na jedną z najbardziej wyrazistych postaci współczesnego futbolu – nie tylko ze względu na liczby, ale też styl i sposób budowania własnej pozycji poza boiskiem. Jego gra łączy polot z efektywnością, a nietypowe podejście do kwestii marketingowych sprawia, że Francuz przyciąga uwagę zarówno w wymiarze sportowym, jak i biznesowym.

– Jest to bardzo wszechstronny skrzydłowy, który funkcjonuje zarówno grając szeroko, jak i w półprzestrzeni. W rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt mogliśmy zobaczyć, jak często schodzi do środka. To nie wynikało z chęci ucieknięcia przed lewym obrońcą „Królewskich”, Ferlandem Mendym, ale z apozycyjności w sposobie gry Bayernu Monachium – wyjaśnia Tomasz Urban, komentator Eleven Sports.

Nadzwyczajna wydajność i artyzm

To właśnie ta swoboda poruszania się po boisku sprawia, że Michael Olise jest tak trudny do zatrzymania. Nie jest przywiązany do jednej strefy – przeciwnie, jego ruchliwość i nieprzewidywalność systematycznie wytrącają rywali z rytmu i zmuszają ich do ciągłego dostosowywania ustawienia.

– Olise notuje bardzo dużo asyst, kreuje mnóstwo sytuacji swoim kolegom, ma absolutnie magiczną lewą nogę. Dowodem na to jest chociażby fenomenalny gol strzelony w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA uderzeniem bez zamachu, spod kolana – sytuacyjnym, a jednocześnie wręcz perfekcyjnym – podkreśla Tomasz Urban.

Ta analogia schlebia Francuzowi

Styl gry Michaela Olise'a nieprzypadkowo przywołuje skojarzenia z jednym z najbardziej efektownych skrzydłowych ostatnich lat. To porównanie nie jest wyłącznie publicystycznym skrótem, lecz próbą uchwycenia sposobu, w jaki Francuz wpływa na tempo i charakter meczu.

– To jest zawodnik, który oczywiście przypomina jako żywo Arjena Robbena. Ma uliczny sznyt, dar do przyciągania uwagi niebanalnymi zagraniami. W Niemczech o takich piłkarzach mówi się „Straßenkicker”. To gracze uliczni, którzy mają świadomość, po co ludzie przychodzą na stadion. Nie chodzi tylko o gole i asysty, ale też finezję – podkreśla komentator Eleven Sports.

Efektowny i efektywny

W przypadku Michaela Olise'a widowiskowość nie jest celem samym w sobie. To istotne rozróżnienie – Francuz nie buduje swojej gry na pustym efekciarstwie, lecz na decyzjach, które realnie zwiększają przewagę zespołu.

– Co ważne, on nie przesadza z tymi efektownymi zagraniami. Jeśli już je wykonuje, zazwyczaj przynoszą one konkretną korzyść drużynie. We wspomnianej rywalizacji z Realem Madryt zagrał piłkę piętą przez drugą nogę, czym zwiódł dwóch zawodników „Los Blancos”. Pchnął akcję dalej, ponieważ sprytnie minął rywali, którzy go pressowali. To nie są zagrania pod publiczkę – zaznacza Tomasz Urban.

W tym sensie Olise wpisuje się w rzadką kategorię piłkarzy, którzy potrafią połączyć estetykę z efektywnością – oferując zarówno liczby, jak i jakość doświadczenia dla widza.

Przekroczona setka

Skalę ofensywnej dominacji Bayernu Monachium w obecnym sezonie najlepiej oddaje historyczny rekord strzelecki. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompanyego przekroczyła już barierę 100 goli w Bundeslidze, osiągając poziom 102 trafień i bijąc ponad 50-letni rekord. To wynik, którego nie udało się uzyskać nawet w erze największych sukcesów z Robertem Lewandowskim w składzie.

Ten rezultat uwypukla rozmach monachijczyków – futbol oparty na intensywności, kreatywności i jakości indywidualnej w przedniej formacji.

– Obecny tercet Díaza–Kane’a–Olise’a, w którym Francuz jest ważnym ogniwem, można zestawić z przednią formacją sprzed lat: Francka Ribéry’ego – Roberta Lewandowskiego – Arjena Robbena. Liczba goli strzelonych przez Bayern w Bundeslidze i Lidze Mistrzów pokazuje, że ofensywa Bawarczyków w tym sezonie jest absolutnie wyjątkowa. To również efekt stylu gry zespołu, który nie ma nic wspólnego z pragmatyzmem – żeby grać tak widowiskowo, trzeba mieć z przodu zawodników, którzy gwarantują konkrety – ocenia Tomasz Urban.

Transfer priorytetowy, nieprzypadkowy

Na tle europejskich gigantów Bayern rzadziej angażuje się w spektakularne wydatki transferowe niż kluby z Premier League. Jednak w przypadku Michaela Olise'a zrobił wyjątek.

– Bayern był całkowicie zdeterminowany, by pozyskać Michaela Olise'a. Kwota transferu – około 50 mln euro – w realiach niemieckich jest znacząca, nawet dla „Die Roten”. O ile Vincent Kompany nie był pierwszym wyborem na stanowisko trenera, to nazwisko Olise najprawdopodobniej znajdowało się na szczycie listy życzeń, jeśli chodzi o prawoskrzydłowych – podkreśla Tomasz Urban.

Double-double , które definiuje lidera

Sezon Michaela Olise'a robi wrażenie nie tylko wizualnie, ale i statystycznie. Ponad 40 rozegranych spotkań i blisko 20 asyst w samej Bundeslidze podkreślają jego rolę jako kreatora gry. Dwucyfrowa liczba goli i asyst potwierdza, że stał się jednym z liderów ofensywy Bayernu Monachium.

Kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 r. dodatkowo wzmacnia pozycję Bayernu. Także w kontekście zainteresowania ze strony Realu Madryt, które na tym etapie nie przekłada się na konkretne działania transferowe.

Fenomen poza boiskiem

Równie interesujący jak gra Olise’a pozostaje jego wizerunek. W świecie zdominowanym przez wielomilionowe kontrakty sponsorskie Francuz funkcjonuje poza utartym schematem.

– W futbolu przyzwyczailiśmy się do wielkich umów reklamowych. O ile o takich zawodnikach jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo wiemy bardzo dużo, o tyle w przypadku większości piłkarzy szczegóły pozostają tajemnicą. Przypadek Olise’a jest jednak ewenementem – od lat pozostaje „wolnym agentem”, bez stałego sponsora obuwia. Zdarzało się nawet, że buty były specjalnie wyczerniane, by ukryć logo producenta – mówi Adam Pawlukiewicz z Pentagon Research.

🚨 MICHAEL OLISE: THE BOOT FREE AGENT. 🚨



Despite his €130M+ market value, Michael Olise still doesn't have an official boot sponsor. 🚫👟



He reportedly turns down massive deals because he wants the freedom to wear whatever cleats he wants—specifically so they match his kit… pic.twitter.com/CYJjnHYYVf — THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) April 8, 2026

Na szczycie rynku obowiązują zupełnie inne realia.

– Największe gwiazdy, jak Neymar, Erling Haaland czy Kylian Mbappé, zarabiają na kontraktach sprzętowych nawet 20–25 mln euro rocznie. To poziom, który często przewyższa klubowe wynagrodzenia. Z kolei piłkarze pokroju Roberta Lewandowskiego funkcjonują w przedziale 2–5 mln euro rocznie – dodaje ekspert.

W Ekstraklasie sytuacja wygląda zupełnie inaczej – dominują umowy sprzętowe zamiast gotówkowych, a wsparcie finansowe jest ograniczone.

Strategia niezależności

Michael Olise pozostaje postacią nieoczywistą również pod względem osobowości. W przestrzeni publicznej sprawia wrażenie zdystansowanego, momentami wycofanego, co tylko wzmacnia jego wizerunek zawodnika funkcjonującego poza schematem.

– Możliwe, że wysłał markom jasny sygnał: jeśli nie jesteście gotowi na duże pieniądze, nie będziecie korzystać z mojego wizerunku. Wolał poczekać na transfer do klubu z absolutnego topu, by negocjować z silniejszej pozycji – podsumowuje Adam Pawlukiewicz.

W efekcie Olise buduje nie tylko pozycję sportową, ale i markę osobistą. W dodatku, w sposób, który może okazać się równie skuteczny co jego gra na boisku.