Kategoria artykułu: Biznes
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Michał Mikołajczyk o projekcie ustawy o opakowaniach: „Trzeba powstrzymać to kuriozum” (WIDEO)
Przedstawiony przez resort klimatu projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100) wprowadza państwowy monopol w miejsce wolnego rynku. To potworek legislacyjny – uważa Michał Mikołajczyk, prokurent, dyrektor ds. sprzedaży i relacji zewnętrznych w Rekopol – Organizacji Odzysku Opakowań.
Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i relacji zewnętrznych w Rekopol - Organizacji Odzysku Opakowań. Fot. Materiały prasowe.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są wnioski z pierwszych miesięcy obowiązywania nowych regulacji dotyczących systemu kaucyjnego.
- Jak Rekopol ocenia przedstawiony przez resort klimatu i środowiska projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100).
- Jaki – zdaniem naszego rozmówcy – powinien być tryb pracy nad ustawą UC100.