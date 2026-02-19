Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Między cłami a wspólnymi wartościami. Potrzebny jest reset relacji USA–UE
W kuluarach Egmont Palace w Brukseli, gdzie 18 lutego odbył się USA–EU Transatlantic Business Summit, atmosfera była niemal jak przed szczytem NATO. Napięcia prezydentury Donalda Trumpa w relacjach z UE — cła, groźby wojen handlowych, presja na wydatki obronne i otwarta konfrontacja z Chinami to tematy, które kształtują obecnie relacje transatlantyckie. A jednak, jak przekonywali organizatorzy, nadszedł moment „resetu zasad” i „resetu konkurencyjności Europy” oraz wzmocnienia relacji UE-USA.
19.02.2026, 16:33
W cieniu wojny w Ukrainie, napięć handlowych za prezydentury Donalda Trumpa i rosnącej dominacji Chin w Afryce eksperci, regulatorzy i biznes z obu stron Atlantyku spotkali się, by odpowiedzieć na pytanie, które jeszcze kilka lat temu brzmiałoby abstrakcyjnie: czy sojusz USA–UE wymaga dziś ratunku? Szczyt USA–EU Transatlantic Business Summit odbył się w Egmont Palace w Brukseli 18 lutego 2026 roku. Na zdjęciu od lewej: Kimberly Reed (Atlantic Council), Ayo Otuyalo (dyrektor zarządzający Prime Atlantic Nigeria), Bart Szewczyk (German Marshall Fund) oraz Matthias Jørgensen (szef dyrekcji generalnej ds. handlu KE na USA i Kanadę). Fot. Katarzyna Stańko
