Kategoria artykułu: Świat
Migranci zmieniają trasę do Europy. Frontex przerzuca funkcjonariuszy do Algierii
Zachodni szlak śródziemnomorski, prowadzący z Algierii do Hiszpanii, notuje wyraźny wzrost. Nie oznacza to jednak nowej fali migracyjnej, lecz zmianę jej geografii. Unia Europejska próbuje uderzyć w interesy przemytników, a Frontex i inne agencje kierują funkcjonariuszy na granice.
20.07.2026, 04:15
Algieria staje się nowym centrum przerzutu migrantów z Afryki do Europy. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Algieria staje się nowym centrum przerzutu migrantów z Afryki do UE.
- Jakie są trendy w przyjazdach migrantów do Europy.
- Dlaczego europejskie służby twierdzą, że rosyjskie formacje w Afryce wpływają na intensyfikację migracji.