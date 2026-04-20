Miliardy z Innovate Poland płyną na rynek. PFR Ventures ogłosił pierwszy nabór

Rządowy program Innovate Poland wzbudził spore zainteresowanie na rynku i rozbudził nadzieje na ożywienie inwestycji w polskie spółki technologiczne. W ostatnich tygodniach Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) informowały o podpisaniu pierwszych umów z funduszami wspieranymi w ramach Future Tech Poland.

Natomiast 20 kwietnia 2026 r. PFR Ventures ogłosił pierwszy nabór do kolejnej części programu – Innovate PL FoF. O pieniądze mogą ubiegać się fundusze private equity (PE), private debt (PD) oraz venture capital (VC). Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi 2,4 mld zł (łącznie z koinwestycjami) i może wzrosnąć wraz z zaangażowaniem kolejnych inwestorów.

Pierwsza pula kapitału pochodzi od BGK, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz PZU, a operatorem programu jest PFR Ventures.

- Będziemy kontynuować naszą działalność inwestycyjną, z tą różnicą, że dotychczas realizowaliśmy ją samodzielnie, bez zewnętrznych partnerów – mówi Rozalia Urbanek, pełniąca obowiązki prezeski PFR Ventures.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że Innovate Poland ma wzmacniać konkurencyjność Polski na rynkach globalnych, a spójny system finansowania inwestycji i innowacji jest kluczowym elementem tego procesu.

Zdaniem eksperta Krok potrzebny do rozwoju rynku inwestycyjnego Dzisiejsze spotkanie otwierające nabór do programu Innovate Poland FoF jest ważnym momentem dla rynku i kolejnym krokiem w ramach pozytywnych zmian, które dokonują się w naszym ekosystemie. Od ogłoszenia programu w listopadzie czekaliśmy na moment, w którym zespoły zarządzające – obecnie w trakcie „ fundraisingu ” – będą mogły ubiegać się o kapitał.



Dlatego rozpoczęcie naboru interpretuję jako istotny krok – de facto pierwszy „ close ” programu Innovate Poland FoF. Są to pieniądze wcześniej deklarowane przez PFR, BGK i PZU.



Jednocześnie warto podkreślić, że budowa trwałej bazy kapitałowej – zwłaszcza lokalnej – to proces długofalowy. Aktywizacja kapitału krajowego, w tym środków pochodzących z funduszy emerytalnych czy sektora bankowego, będzie wymagała zarówno dalszych działań edukacyjnych, jak i zmian regulacyjnych, w szczególności w obszarze polityk inwestycyjnych PPK i OFE.



W obecnych realiach rynkowych „ fundraising ” jest dużym wyzwaniem – inwestorzy instytucjonalni (LPs) są dziś bardziej selektywni i ostrożni niż jeszcze kilka lat temu, co nie jest zaskoczeniem w kontekście globalnej sytuacji makroekonomicznej. Tym bardziej doceniamy szerokie działania podejmowane przez PFR Ventures w zakresie aktywizacji kapitału, w tym inicjatywy międzynarodowe, takie jak roadshowy ukierunkowane na pozyskanie inwestorów zagranicznych.



Jako PSIK aktywnie wspieramy te procesy – zarówno poprzez dialog regulacyjny, jak i działania na rzecz edukacji inwestorów oraz budowania świadomości, czym jest współpraca z zespołami zarządzającymi funduszami private equity , venture capital i private debt w Polsce. Wierzymy, że konsekwentna praca wszystkich interesariuszy przełoży się na dalszy rozwój rynku, zwiększenie dostępności kapitału dla przedsiębiorstw oraz długoterminowy sukces gospodarczy.

Nowe zasady i selekcja funduszy

Program wprowadza mechanizm akredytacji członków komitetu Innovate, udzielanych PFR Ventures, największych partnerów inwestycyjnych i ekspertów rynkowych. Zespoły zarządzające funduszami, które zgłoszą się do naboru, przejdą proces weryfikacji. W przyszłości akredytacja może pełnić funkcję rekomendacji dla inwestorów prywatnych oraz innych partnerów europejskich i globalnych.

- To niejako znak jakości, który ułatwi funduszom pozyskiwanie dalszego finansowania – mówi Rozalia Urbanek

Innovate PL FoF skierowany jest do doświadczonych zespołów zarządzających, które mogą przedstawić historię swojej działalności oraz portfel inwestycji. Dodatkowym wymogiem jest silne powiązanie zespołu inwestycyjnego z Polską.

PFR, realizując program Innovate Poland, łączy funkcję inwestora z aktywnym budowaniem rynku. Jak zaznaczył Mikołaj Raczyński, wiceprezes ds. inwestycji w PFR, celem jest przyciąganie kolejnych inwestorów instytucjonalnych oraz zwiększanie skali kapitału dostępnego dla funduszy.

Struktura inwestycji i skala programu

60 proc. zadeklarowanego kapitału zostanie skierowana do funduszyprivate equity, a pozostała część trafi w równych proporcjach do private debt i venture capital.

Jak wyjaśnia Rozalia Urbanek, program realizuje dwa cele: komercyjny i ekosystemowy. Z jednej strony istotne są stopy zwrotu, z drugiej – dalsze zapewnianie finansowania dla nowoczesnych polskich firm.

Zgodnie z przyjętymi zasadami udział PFR Ventures nie przekroczy 40 proc. kapitalizacji pojedynczego funduszu. Pozostałe pieniądze muszą pochodzić od innych inwestorów, np. instytucji rozwojowych, inwestorów instytucjonalnych czy prywatnych.

Obecny budżet programu pozwoli na wsparcie ponad 20 funduszy. Wartość pojedynczej inwestycji może wynosić od 5 do 30 mln euro, w zależności od profilu funduszu (VC: 5-10 mln euro; PD: 10-20 mln euro; PE: 10-30 mln euro).

Jednocześnie zapowiedziano wygaszenie dotychczasowych programów PFR Ventures – PFR PE i PFR VC. Były skierowane do tych samych grup docelowych, co Innovate PL FoF.

Poszerzenie bazy inwestorów

Jednym z głównych celów Innovate Poland jest rozszerzenie grona inwestorów działających na rynku funduszy w Polsce i regionie. W grę wchodzi również zwiększenie aktywności nowych grup. Dotychczas zaangażowanie firm z sektora finansowego, ubezpieczeniowego czy dużych korporacji w inwestycje technologiczne było ograniczone.

Prezes BGK Mirosław Czekaj podkreślił, że udział banku w programie jest elementem długoterminowej strategii. BGK, jako bank rozwoju, nie tylko dostarcza kapitał, lecz także wspiera tworzenie stabilnych warunków dla rozwoju innowacji. Na filary programu – Innovate PL oraz Future Tech Poland – przeznaczono po około 1 mld zł.

Zdaniem eksperta Dokapitalizowanie najlepszych projektów Nasz udział w obu filarach programu Innovate Poland – Future Tech Poland i Innovate PL – wpisuje się w strategię inwestycyjną BGK. Zakłada ona, że będziemy odgrywali rolę inwestora systemowego i katalizatora rozwoju rynku. Dlatego w „fundusz funduszy” Innovate PL zaangażowaliśmy ok. 200 mln zł, a na kolejny – w formie koinwestycji – zarezerwowaliśmy blisko 800 mln zł. To oznacza, że większą kwotę chcemy przeznaczyć na dokapitalizowanie najlepszych projektów.



Chcemy skupić się na zaangażowaniu w fundusze private equity , w które do tej pory nie inwestowaliśmy. Liczymy, że obecność BGK w Innovate PL pomoże zarządzającym przyciągnąć dodatkowy kapitał – nie tylko instytucjonalny. Naszym celem jest bowiem długoterminowe wsparcie rozwoju rynku inwestycji w innowacje oraz dalsza profesjonalizacja polskiego rynku kapitałowego

Rola partnerów i dalsze plany

Partnerem komercyjnym Innovate PL FoF zostało PZU.

– Oczekujemy zarówno efektu finansowego, jak i realnego wpływu na rozwój gospodarki. Nasze doświadczenia wskazują, że inwestycje realizowane przez fundusze private equity i venture capital potrafią łączyć atrakcyjne stopy zwrotu z budową silnych, konkurencyjnych firm. To właśnie takie spółki chcemy oglądać w portfelu nowego funduszu funduszy, którego PZU jest inwestorem – powiedział Artur Trela, prezes TFI PZU.

PFR prowadzi rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi. Na razie jednak nie ogłoszono nowych oficjalnych deklaracji udziału w programie. Dołączenie kolejnych podmiotów będzie zwiększać kapitalizację programu.