Kategoria artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę na sukces w branży.
20.04.2026, 05:30
Sztuczna inteligencja (AI) zyskuje na popularności, ale rearganizuje wiele dziedzin gospodarczych, także IT. Kształcenie wymaga zmian i stałych dostosowań, by młodzi byli przygotowani do nowych realiów rynku rynku pracy. Fot.: Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy sztuczna inteligencja zamyka drzwi do kariery w IT dla juniorów, czy tylko podnosi poprzeczkę.
- Dlaczego samo programowanie przestaje wystarczać. Jakie kompetencje naprawdę będą decydować o sukcesie w branży.
- Czy polskie uczelnie nadążają za rewolucją AI, czy jednak uczą czegoś, co nie pasuje już do rzeczywistości.