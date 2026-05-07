Kategorie artykułu: fact-checking Polityka

Minister Żurek twierdzi, że „Izrael nie wydaje swoich obywateli”. A co mówią fakty?

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że wnioski o ekstradycję obywateli Izraela do Polski dotyczyły trzech osób. „W latach 2021-2026 w świetle dostępnych statystyk nie odmówiono wydania ściganego” – informuje resort.

07.05.2026, 04:45
Na zdjęciu: sędzia Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie opublikowanym w XYZ stwierdził, że „Izrael nie wydaje swoich obywateli”. PAP/Radek Pietruszka

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Co dokładnie premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówili na temat możliwości ekstradycji obywateli Izraela do Polski.
  2. Ile wniosków ekstradycyjnych wysłało do Izraela polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
  3. Jak wygląda ekstradycja obywateli Izraela do Czech.
Nasz dziennikarz Rafał Mrowicki w ostatnim wywiadzie pytał ministra sprawiedliwości o planowane działania prokuratury w kontekście Zondacrypto i jej szefa Przemysława Krala.

– Dobrze wiemy, że Izrael nie wydaje swoich obywateli, dlatego część biznesmenów zdobywa tam obywatelstwo i paszport, a następnie realizuje plany przestępcze. Wiemy też, że pan Kral ma izraelski paszport – mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie opublikowanym 5 maja w serwisie XYZ.

Donald Tusk o ekstradycji obywateli Izraela

Podobne stanowisko w sprawie przebywającego w Izraelu prezesa Zondacrypto Przemysława Krala przedstawił wcześniej premier Donald Tusk.

– Z Izraelem nie jest łatwo. Mamy w swojej historii Polaków, którzy mieli powody uciekać z Polski i znajdowali tam schronienie. Nie chcę rozstrzygać. Zobaczymy, oczywiście podejmiemy działania adekwatne do tego, co się stało – powiedział Donald Tusk.

A co mówią fakty?

Liczba wniosków o ekstradycję do Izraela?

Zapytaliśmy kierowany przez ministra Waldemara Żurka resort sprawiedliwości o dane na temat ekstradycji obywateli i rezydentów Izraela do Polski.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) do państwa Izrael skierowano:

  • w 2021 roku: zero wniosków o ekstradycję,
  • w 2022 roku: zero wniosków o ekstradycję,
  • w 2023 roku: jeden wniosek o ekstradycję prokuratorską dotyczący obywatela izraelskiego,
  • w 2024 roku: dwa wnioski o ekstradycję prokuratorską dotyczące obywateli izraelskich,
  • w 2025 roku: zero wniosków o ekstradycję,
  • w 2026 roku: zero wniosków o ekstradycję.

Jak reaguje strona izraelska?

„Wnioski, o których mowa wyżej dotyczyły łącznie trzech osób. W latach 2021-2026 w świetle dostępnych statystyk nie doszło do odmowy wydania ściganego” – informuje MS.

Według odpowiedzi przesłanych przez resort, Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma informacji, w jaki sposób wniosek z 2023 roku został załatwiony przez władze izraelskie.

„W sprawach o ekstradycje prokuratorskie rola Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Człowieka ogranicza się do uzyskania pisma ministra sprawiedliwości do organu centralnego państwa obcego, a sprawę dalej prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej Prokuratura Krajowej” – informuje resort sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości zna za to finał spraw z 2024 roku.

„W jednej sprawie Prokuratura Krajowa wycofała wniosek, w jednej strona izraelska poinformowała, że ścigany zmarł”.

MS: „Prawo Izraela nie wyklucza bezwzględnie ekstradycji obywatela lub rezydenta tego państwa”.

Resort sprawiedliwości donosi, że „zgodnie z prawem wewnętrznym Izraela ekstradycja z tego państwa jest możliwa w wypadku istnienia odpowiedniej umowy międzynarodowej pomiędzy Państwem Izrael a państwem wzywającym”.

W zakresie spraw ekstradycyjnych w stosunkach między Polską a Izraelem stosuje się Europejską konwencję o Ekstradycji.

„Zgodnie z art. 6 wskazanej Konwencji państwo wezwane może odmówić wydania własnego obywatela, niemniej z roboczych ustaleń wynika, że prawo wewnętrzne Izraela nie wyklucza bezwzględnie ekstradycji obywatela lub rezydenta tego państwa” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ekstradycja obywateli Izraela do Czech

Dla uzyskania szerszego kontekstu zapytaliśmy także czeskie ministerstwo sprawiedliwości o dane na temat wniosków o ekstradycję obywateli i rezydentów Izraela w latach 2011-2025.

Marcela Nevšímalová z biura prasowego resortu sprawiedliwości informuje, że ekstradycję pomiędzy Republiką Czeską a Izraelem również reguluje Europejska konwencja o ekstradycji z 1957 roku.

„W praktyce odnotowano jedynie cztery przypadki, w których Republika Czeska wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję osoby z Izraela, a tylko jeden z nich dotyczył obywatela tego kraju. W tym przypadku osoba nie została przekazana do Republiki Czeskiej, ale Izrael przejął na siebie wykonanie kary orzeczonej przez czeski sąd” – informuje Marcela Nevšímalová.

Główne wnioski

  1. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w wywiadzie opublikowanym w XYZ stwierdził, że „Izrael nie wydaje swoich obywateli”.
  2. Z informacji ministerstwa sprawiedliwości wynika, że w latach 2021-2026 w świetle dostępnych statystyk nie doszło do odmowy wydania ściganego. W tym czasie Polska wnioskowała o wydanie trzech obywateli Izraela.
  3. Czeskie ministerstwo sprawiedliwości informuje, że odnotowano jedynie cztery przypadki, w których Republika Czeska wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję osoby z Izraela, a tylko jeden z nich dotyczył obywatela tego kraju. W tym przypadku osoba nie została przekazana do Republiki Czeskiej, ale Izrael przejął na siebie wykonanie kary orzeczonej przez czeski sąd.