Mocne wejście w Nowy Rok na Cyprze. Rozmowy o zjednoczeniu, prezydencja w Unii i wielka afera z Pierwszą Damą
To miał być dla Cypru rok dyplomatycznego triumfu. Kraj właśnie objął prezydencję w Unii Europejskiej, a na horyzoncie pojawiła się realna szansa na przełamanie trwającego od pół wieku impasu wokół podziału wyspy. Zamiast obrazów historycznego przełomu w świat poszły jednak doniesienia o kompromitujących nagraniach i podejrzeniach korupcyjnych sięgających najbliższego otoczenia głowy państwa. W cieniu rozmów z Północą i zbliżających się wyborów parlamentarnych prezydent Nikos Christodoulides musi dziś walczyć na dwóch frontach – o przyszłość Cypru i o własną wiarygodność.
30.01.2026, 04:15
W przededniu majowych wyborów parlamentarnych prezydent Cypru Nikos Christodoulides znalazł się w politycznym klinczu. Usiłując przerzucić odpowiedzialność za skandal na „atak hybrydowy” i działania obcych służb, zmuszony jest jednocześnie walczyć o odbudowę zaufania. Fot. Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wybór nowego lidera Turków cypryjskich stworzył realną szansę na przełamanie wieloletniego impasu w rozmowach zjednoczeniowych.
- Jak wyciek nagrań sugerujących handel wpływami w otoczeniu Pierwszej Damy uderzył w wizerunek cypryjskiej prezydencji w UE.
- W jaki sposób prezydent Christodoulides próbuje ratować pozycję polityczną u progu unijnej prezydencji i przed majowymi wyborami parlamentarnymi.