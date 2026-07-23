Kategoria artykułu: Sport
Moda na Polaków w Portugalii. Po sukcesie tercetu z FC Porto Benfica pozyskała Jakuba Kamińskiego
Jeszcze kilka lat temu nawet nie marzyliśmy, że polscy piłkarze będą rozchwytywani na portugalskim rynku transferowym. Dziś to rzeczywistość. Jakub Kiwior i Jan Bednarek stworzyli w FC Porto najmocniejszy duet środkowych obrońców w lidze, a Oskar Pietuszewski regularnie sprawiał problemy rywalom, śmiało poczynając sobie na skrzydle.
23.07.2026, 04:00
Jakub Kamiński po strzeleniu gola w meczu eliminacji MŚ 2026 z Holandią. Teraz reprezentant Polski będzie bronił barw Benfiki Lizbona. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- W ślady których piłkarzy poszedł Jakub Kamiński, przenosząc się do Portugalii.
- Na jakiej pozycji może grać w Benfice Jakub Kamiński i z kim będzie konkurował o miejsce w składzie.
- O co może powalczyć Benfica w kolejnym sezonie.