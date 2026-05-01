Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 19
Moda na szachy, ale w internecie. Najlepsi są milionerami
Szachy przez dekady były postrzegane jako intelektualna batalia tęgich umysłów. Teraz weszły do sportowego głównego nurtu. Ich różne odmiany stały się dla wielu dobrą rozrywką. – W szachy grają setki milionów ludzi. To jeden z najpopularniejszych sportów na świecie – mówi Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego i menedżer Jana-Krzysztofa Dudy.
01.05.2026, 05:00
Z tego tekstu dowiesz się…
- Co sprawiło, że szachy stały się tak popularną rozrywką.
- Kto należy do grona najlepszych zawodników na świecie.
- Jak wyglądają zarobki profesjonalnych szachistów.