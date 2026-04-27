Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.

Dziś na GPW wśród blue chipów najsłabsze było Modivo, którego kurs spadł aż o 5,5 proc. Równie źle radził sobie Mostostal. Po południu w WIG 20 rosło tylko sześć spółek, z czego jedynie Pepco o więcej niż 1 proc.

27.04.2026, 17:39
To był kiepski dzień na GPW. Jedynie sześć spółek rosło w WIG20. Fot. PAP/Rafał Guz

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki radziły sobie najgorzej, a które najlepiej
  2. Która spółka systematycznie spada od maja 2025
  3. Na jakie informacje inwestorzy najbardziej zwracają uwagę
Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2760,77 pkt (spadek o 0,83 proc.). Również WIG20 znalazł się pod presją, tracąc 0,79 proc. i spadając z 3566,60 pkt do 3528,90 pkt.

W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który obniżył się o 0,80 proc., kończąc notowania na poziomie 4471,39 pkt wobec wcześniejszych 4517,35 pkt. Szeroki rynek także odnotował spadki – indeks WIG zniżkował o 0,66 proc., do 129799,18 pkt.

Segment średnich spółek wypadł relatywnie słabiej niż małe firmy. mWIG40 stracił 0,40 proc., spadając do 8955,93 pkt, natomiast sWIG80 obniżył się jedynie symbolicznie – o 0,04 proc., kończąc sesję na poziomie 31070,16 pkt.

Indeks WIG140 spadł o 0,68 proc., do 2521,64 pkt. Wśród sektorów największą przecenę odnotowały banki – WIG-BANKI stracił 0,51 proc., schodząc do poziomu 21765,66 pkt z 21952,36 pkt.

– Najbardziej bieżącym elementem pozostaje sytuacja wokół Iranu, gdzie pojawiają się doniesienia o możliwych próbach deeskalacji napięć. W przestrzeni medialnej mówi się o propozycjach, które mogłyby obejmować czasowe złagodzenie konfliktu oraz odsunięcie w czasie bardziej bezpośrednich rozmów dotyczących programu nuklearnego w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz. Każdy sygnał dotyczący stabilizacji lub eskalacji wpływa bezpośrednio na ceny surowców oraz ogólną ocenę ryzyka geopolitycznego, co przekłada się na krótkoterminowe ruchy na rynkach finansowych – ocenia Mikołaj Sobierajski z XTB.

Tylko sześć spółek szło w górę w WIG20

Po południu w WIG20 rosło jedynie sześć spółek. Najlepiej radziło sobie Pepco, którego kurs poszedł w górę o 1,8 proc. Firma po spadkach w pierwszym kwartale 2026 traciła, jednak od 23 marca zaczęła odbijać i do 24 kwietnia jej kurs wzrósł o prawie 29 proc. W górę o ok. 0,7 proc. szły też Dino i Allegro. Portal e-commerce, który tracił systematycznie od sierpnia 2025, odrabia straty od 25 marca. Kurs wzrósł od tamtego okresu o ponad 17 proc. Z kolei kurs Dino systematycznie spada od maja 2025, a kurs spółki jest najniżej od 1,5 roku.

Najgorzej w WIG20 radzi sobie za to Modivo, które tanieje o 5,5 proc. Akcje spółki spadają od około roku, a firma straciła już ponad 64 proc. W dół – po ok. 2 proc. – idą także Budimex i KGHM. Jako że spada także (o 1,7 proc.) JSW i Bogdanka (o 5 proc.), to górnictwo jest dziś jednym z najsłabszych sektorów na GPW.

Najgorzej w mWIG40 radził sobie Mostostal

W mWIG40 najgorzej radzi sobie za to Mostostal. Akcje poszły w dół o 6,3 proc. Jednak spółka notuje wysokie obroty na poziomie 22,6 mln zł. Najlepiej radzi zaś sobie Diagnostyka, która idzie w górę o ponad 3 proc. W górę (o 1 proc.) idzie też Rainbow Tours.

Z kolei w sWIG80 najmocniejszy jest Boryszew, którego kurs zwyżkuje o 6,6 proc. Firma podała bowiem w piątek, że utrzymuje politykę dywidendową. Brak wypłaty dywidendy związany jest z dużymi inwestycjami w drony. Najsłabsze za to są Bumech i Bogdanka, które tracą po ok. 5 proc.

Główne wnioski

  1. Na warszawskiej giełdzie dominowały spadki – wszystkie główne indeksy, w tym WIG20, WIG oraz WIG30, zakończyły sesję pod kreską, co potwierdza szeroką presję podażową na rynku. Najmniej ucierpiały małe spółki, podczas gdy większe podmioty oraz segment średnich firm notowały wyraźniejsze zniżki.
  2. Negatywne nastroje na rynku były powiązane m.in. z niepewnością geopolityczną wokół Iranu, która wpływa na ceny surowców i ocenę ryzyka przez inwestorów. Każde doniesienie o możliwej eskalacji lub deeskalacji napięć przekłada się na krótkoterminowe wahania na rynkach finansowych.
  3. Wśród spółek z WIG20 tylko nieliczne notowały wzrosty, podczas gdy wyraźne spadki dotknęły m.in. sektor górniczy oraz takie firmy jak Modivo, Budimex czy KGHM. Równocześnie w segmencie mniejszych spółek widoczne były pojedyncze mocniejsze ruchy, jak wzrost Boryszewa czy spadki Mostostalu, co pokazuje większe zróżnicowanie sytuacji poza największymi indeksami.