Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2760,77 pkt (spadek o 0,83 proc.). Również WIG20 znalazł się pod presją, tracąc 0,79 proc. i spadając z 3566,60 pkt do 3528,90 pkt.

W ślad za największymi spółkami podążył WIG30, który obniżył się o 0,80 proc., kończąc notowania na poziomie 4471,39 pkt wobec wcześniejszych 4517,35 pkt. Szeroki rynek także odnotował spadki – indeks WIG zniżkował o 0,66 proc., do 129799,18 pkt.

Segment średnich spółek wypadł relatywnie słabiej niż małe firmy. mWIG40 stracił 0,40 proc., spadając do 8955,93 pkt, natomiast sWIG80 obniżył się jedynie symbolicznie – o 0,04 proc., kończąc sesję na poziomie 31070,16 pkt.

Indeks WIG140 spadł o 0,68 proc., do 2521,64 pkt. Wśród sektorów największą przecenę odnotowały banki – WIG-BANKI stracił 0,51 proc., schodząc do poziomu 21765,66 pkt z 21952,36 pkt.

– Najbardziej bieżącym elementem pozostaje sytuacja wokół Iranu, gdzie pojawiają się doniesienia o możliwych próbach deeskalacji napięć. W przestrzeni medialnej mówi się o propozycjach, które mogłyby obejmować czasowe złagodzenie konfliktu oraz odsunięcie w czasie bardziej bezpośrednich rozmów dotyczących programu nuklearnego w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz. Każdy sygnał dotyczący stabilizacji lub eskalacji wpływa bezpośrednio na ceny surowców oraz ogólną ocenę ryzyka geopolitycznego, co przekłada się na krótkoterminowe ruchy na rynkach finansowych – ocenia Mikołaj Sobierajski z XTB.

Tylko sześć spółek szło w górę w WIG20

Po południu w WIG20 rosło jedynie sześć spółek. Najlepiej radziło sobie Pepco, którego kurs poszedł w górę o 1,8 proc. Firma po spadkach w pierwszym kwartale 2026 traciła, jednak od 23 marca zaczęła odbijać i do 24 kwietnia jej kurs wzrósł o prawie 29 proc. W górę o ok. 0,7 proc. szły też Dino i Allegro. Portal e-commerce, który tracił systematycznie od sierpnia 2025, odrabia straty od 25 marca. Kurs wzrósł od tamtego okresu o ponad 17 proc. Z kolei kurs Dino systematycznie spada od maja 2025, a kurs spółki jest najniżej od 1,5 roku.

Najgorzej w WIG20 radzi sobie za to Modivo, które tanieje o 5,5 proc. Akcje spółki spadają od około roku, a firma straciła już ponad 64 proc. W dół – po ok. 2 proc. – idą także Budimex i KGHM. Jako że spada także (o 1,7 proc.) JSW i Bogdanka (o 5 proc.), to górnictwo jest dziś jednym z najsłabszych sektorów na GPW.

Najgorzej w mWIG40 radził sobie Mostostal

W mWIG40 najgorzej radzi sobie za to Mostostal. Akcje poszły w dół o 6,3 proc. Jednak spółka notuje wysokie obroty na poziomie 22,6 mln zł. Najlepiej radzi zaś sobie Diagnostyka, która idzie w górę o ponad 3 proc. W górę (o 1 proc.) idzie też Rainbow Tours.

Z kolei w sWIG80 najmocniejszy jest Boryszew, którego kurs zwyżkuje o 6,6 proc. Firma podała bowiem w piątek, że utrzymuje politykę dywidendową. Brak wypłaty dywidendy związany jest z dużymi inwestycjami w drony. Najsłabsze za to są Bumech i Bogdanka, które tracą po ok. 5 proc.