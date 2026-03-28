„Modowa opera w czterech aktach”. Answear zadebiutował na wybiegu

Answear to jedna z czołowych platform modowych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferująca kolekcje ponad 600 marek w sprzedaży online. W ubiegłym roku marka zaczęła wychodzić poza e-commerce, otwierając w Fabryce Norblina przestrzeń Answear Concept Store, łączącą sklep z kawiarnią. Teraz zrobiła kolejny krok, organizując pierwszy w swojej historii pokaz mody. Skąd taka decyzja?

– Żyjemy w czasach, w których z jednej strony otacza nas coraz więcej nowych technologii, a z drugiej coraz bardziej tęsknimy za wydarzeniami na żywo, dziejącymi się tu i teraz i dającymi jakościowe przeżycia. Dla nas to także nowa jakość marketingu, bo w różnych wymiarach – tradycyjnym, online i e-commerce – staje się on coraz mniej efektywny. Dlatego trzeba szukać nowych form dotarcia do klientów, które zaskakują, a przez to okazują się skuteczniejsze – powiedział Krzysztof Bajołek, prezes i założyciel Answear.com.

Jak dodał, pomysł pokazu rodził się od dłuższego czasu. Z kolei same przygotowania – biorąc pod uwagę wiele różnych aspektów organizacyjnych – trwały ponad pół roku.

Sezon wiosna/lato 2026 w czterech odsłonach

Efekty prac można było zobaczyć w minioną środę, 25 marca, w przestrzeni Art Box w Fabryce Norblina. Odbył się tam debiutancki pokaz mody marki zatytułowany „Your Reflection”. Na wybiegu zaprezentowano 60 sylwetek z kolekcji ponad 20 marek, m.in.: Marciano by Guess, Marc O’Polo, Paul&Shark, Elisabetta Franchi, iBlues, Max&Co., Munthe, Swarovski, Lacoste, Patrizia Pepe, Boss, Hugo, Gestuz, Rotate, Twinset Milano, Pinko, Stine Goya, Answear LAB, AllSaints, Barbour i Vanda Novak.

Preppy Princess od marki Barbour . Fot. materiały prasowe Answear.com

Collage Affair od Polo Ralph Lauren . Fot. materiały prasowe Answear.com

Pokaz został podzielony na cztery części: Retro Preppy, Resort, Gelato Pastels i Brit Pop. Modowa podróż po wybiegu w wiosenno-letniej odsłonie rozpoczęła się w stylu Retro Preppy, w którym królowały pełne nonszalancji miejskie stylizacje. Następnie mieliśmy przejście przez letnie propozycje w stylu Resort, zaczerpnięte wprost z nadmorskich bulwarów, i upalno-słodkie Gelato Pastels. Pokaz zakończył się zadziornym i dynamicznym Brit Popem.

Każda stylizacja została zbudowana w oparciu o produkty konkretnej marki. Co istotne, jeszcze tej samej nocy na platformie uruchomiono specjalny moduł, w którym wszystkie prezentowane na wybiegu zestawy można było kupić w całości.

Pink Lemonade , czyli propozycja Answear na lato. Fot. materiały prasowe Answear.com

Zwiewne sukienki to kolejna z letnich propozycji w stylu Resort . Fot. materiały prasowe

Nowy rozdział w historii marki

Jak powiedziała Marta Sawicka, dyrektor marketingu wizerunkowego Answear.com, pokaz „Your Reflection” stanowi przełomowy moment dla marki.

– To dla nas coś więcej niż pokaz mody – to manifest tego, kim jesteśmy jako marka. Od pewnego czasu mieliśmy ambicję zrobić coś wyjątkowego. Dziś marka dojrzała do realizacji projektów na najwyższym poziomie artystycznym i estetycznym. Zaprasza do współpracy topowe brandy, które same organizują pokazy podczas tygodni mody w Paryżu, Mediolanie czy Kopenhadze – powiedziała Marta Sawicka.

Lekki garnitur w odcieniach spranego denimu to kolejna propozycja na lato. Fot. materiały prasowe Answear.com

Jak dodała, dużym wyzwaniem podczas przygotowań do pokazu było połączenie wielu marek o różnym charakterze i DNA.

– Stąd cztery części pokazu, które – mam nadzieję – oddawały wyjątkowość poszczególnych marek oraz aktualne trendy. Szukaliśmy wspólnego klucza, który pozwoli zbudować spójny i emocjonujący spektakl. Widowisko wykraczające poza klasyczny pokaz mody, znane zarówno z rynku lokalnego, jak i ze światowych tygodni mody – podkreśliła dyrektor marketingu wizerunkowego Answear.com.

W tym celu twórcy platformy zaangażowali zespół uznanych specjalistów. Za reżyserię odpowiadała Katarzyna Sokołowska, jedna z czołowych polskich reżyserek i choreografek pokazów mody. Oprawę wizualną przygotował Natan Berkowicz – artysta wizualny i twórca cyfrowy, a muzykę skomponowało studio Dyspensa.

– Mieliśmy świadomość, że poza naszymi markami i pomysłami potrzebujemy najlepszych fachowców na rynku, aby stworzyć wydarzenie, z którego będziemy dumni. Tak powstała modowa opera w czterech aktach – dodała Marta Sawicka.

Jedna z zmysłowych stylizacji pokazana w trzeciej odsłonie pokazu Gelato Pastels . Fot. materiały prasowe Answear.com

Choć tego typu przedsięwzięcia wiążą się z wysokimi kosztami, marka nie zamierza poprzestać na jednorazowym wydarzeniu. Wręcz przeciwnie, zapowiada kolejne inicjatywy w podobnym formacie.

– Takie projekty są kosztowne, ale jednocześnie budzą duże zainteresowanie i zapewniają wyższą efektywność marketingową. Od pewnego czasu rozwijamy ofertę w kierunku segmentu premium i zamierzamy kontynuować ten kierunek. Pokaz był jednym z elementów tej strategii, dlatego podobnych działań można się spodziewać w przyszłości więcej – podsumował Krzysztof Bajołek.

Styl Brit Pop i męska propozycja od marki AllSaints . Fot. materiały prasowe Answear.com

Rockowa propozycja od AllSaints dla kobiet. Fot. materiały prasowe AllSaints

Miejski luz i zwierzęce wzory od Kenzo. Fot. materiały prasowe Answear.com