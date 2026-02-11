Kategoria artykułu: Biznes
Moliera2 chce wstać z kolan. Po latach strat zamierza znów zarabiać na luksusowej modzie
Przejęcie za 80 mln zł sprzedawcy luksusowej odzieży zapisało się w historii polskiego rynku modowego i kapitałowego. Jednak zamiast szybko rosnącego zysku, pojawiły się wielomilionowe straty. Pomóc miał najpierw twórca 4F, a później zakup Braughmana za 100 mln zł, jednak do żadnej transakcji nie doszło. Inicjator projektu, inwestor z sukcesami na koncie, nie odpuszcza. – Nie spocznę, dopóki firma nie odzyska rentowności i nie nabierze odpowiedniej wartości – deklaruje Marcin Michnicki, prezes i największy akcjonariusz Moliera2.
Marcin Michnicki zakładał, że będzie przyglądać się rozwojowi Moliera2 z poziomu rady nadzorczej. Kiedy pojawiły się problemy, przejął funkcję prezesa i jako główny akcjonariusz organizował kolejne rundy wielomilionowego finansowania. Liczy, że wkrótce uda się wyprowadził firmę na prostą. Fot. materiały prasowe/Moliera2
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jak dużymi problemami zmaga się Moliera2 i z czego wynikają.
- Jakie wprowadzone już i planowane zmiany mają odwrócić sytuację.
- Jak dużych inwestycji wymagała giełdowa spółka i jakie plany ma wobec niej główny akcjonariusz.