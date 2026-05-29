Moment, który wiele firm przesypia. Jeśli nie dbasz o markę, zaciągasz dług wizerunkowy
O długu technologicznym mówi się dużo. Chodzi o zaniedbania w inwestycjach w sprzęt i rozwiązania, których naprawa staje się coraz droższa, im dłużej pozostają nietknięte. Podobnie jest z wizerunkiem marki.
29.05.2026, 03:45
– Optymalny moment na refaktoryzację marki to faza wzrostu, kiedy wszystkim w firmie wydaje się, że nic nie trzeba robić, bo przecież wszystko z biznesem idzie dobrze – mówi Arkadiusz Łoś, Brand Consulting Director w Dragon Rouge. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega zjawisko długu marki i dlaczego jest niebezpieczne.
- Z jakiego powodu najlepszym momentem na przeprowadzenie tak zwanej refaktoryzacji marki jest faza wzrostu oraz dlaczego proces ten jest trudniejszy niż standardowe stworzenie tożsamości od zera.
- Jakie są udane i mniej udane przykłady refaktoryzacji marek.