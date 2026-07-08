Kategoria artykułu: Analizy
Moment Nokii w europejskiej motoryzacji właśnie nadchodzi. 5 kluczowych wyzwań
Europejska motoryzacja znalazła się w punkcie zwrotnym. Spadające wyceny największych koncernów, rosnąca presja ze strony Chin oraz problemy z transformacją technologiczną sprawiają, że coraz częściej pojawia się pytanie, czy europejska branża trwale utraciła konkurencyjność.
08.07.2026, 04:45
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego inwestorzy coraz gorzej oceniają przyszłość europejskiej motoryzacji.
- Skąd bierze się przewaga Chin nad europejskimi producentami aut.
- Czy europejskie koncerny powtórzą los Nokii.