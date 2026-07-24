Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 31
Mundial napędził piłkę w Ameryce. Czy Robert Lewandowski odnajdzie się w nowej lidze?
Przejście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire sprawiło, że amerykańska Major League Soccer znalazła się w centrum zainteresowania polskich kibiców. Początki polskiego napastnika nie są łatwe i trudno oczekiwać, by miał w USA podobną pozycję jak Leo Messi.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak mundial wpłynął na zainteresowanie piłką nożną w USA i w Kanadzie?
- Dlaczego Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire, a nie innym amerykańskim klubie.
- Dlaczego bogaty właściciel klubu nie może budować kadry zespołu na tak elastycznych zasadach jak w Europie.