„Musimy być gotowi na konflikt”. Wnioski po exposé ministra Sikorskiego

Czwartkowe exposé było dziesiątym wygłoszonym w sejmie przez Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych i pierwszym wygłoszonym w randzie wicepremiera. Jego sejmowe wystąpienie było zdominowane przez sprawy związane z bezpieczeństwem Polski, zagrożeniem ze Wschodu i współpracą z sojusznikami.

Świadomość zagrożenia

Radosław Sikorski na początku exposé powiedział, że „sytuacja jest niebezpieczna, może paraliżować lub mobilizować, a na paraliż nie możemy sobie pozwolić”. Podkreślił, że Polska musi brać pod uwagę scenariusz, w którym Rosja nie zatrzyma się w Ukrainie.

– Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji. Tak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna – mówił Radosław Sikorski.

Szef MSZ starał się pokazać, że świadomość zagrożenia ze strony Rosji jest w Europie coraz bardziej powszechna. Przywołał słowa europejskich przywódców. Powołał się m.in. na premier Danii, która stwierdziła, że „Europa, która nie ma możliwości i woli samoobrony, w pewnym momencie umrze” oraz szefa francuskiego sztabu generalnego, który powiedział, że kraj musi być gotowy na „utratę dzieci” w przypadku konfliktu z Rosją.

Przypomniał również słowa sekretarza generalnego NATO, który mówił, że „Rosja przyniosła wojnę z powrotem do Europy”, w związku z czym Europa musi być gotowa na konflikt „w skali, jakiej doświadczyli nasi dziadkowie lub pradziadkowie”. Zacytował też szefa niemieckiego MON, który nie wyklucza ataku Rosji także w tym roku oraz szefową MI6, mówiącą o etapie między pokojem a wojną.

„Kreml nie ustąpi”. Solidarność w przeciwdziałaniu dezinformacji

Radosław Sikorski zwrócił uwagę na działania wobec Polski, które już są prowadzone przez Federację Rosyjską. Mówił nie tylko o wrześniowym nalocie dronów, ale też o dużej skali cyberzagrożeń. Powołując się na dane Ministerstwa Cyfryzacji, stwierdził, że dziennie Rosja dokonuje od 2 do 3 tys. cyberataków.

Szef polskiej dyplomacji przypomniał o kampanii dezinformacyjnej, która po naruszeniu przez drony polskiej przestrzeni powietrznej dotarła do 8 mln odbiorców polskiego internetu. Przy tej okazji zwrócił się do polityków reprezentujących skrajnie prawicową część parlamentu.

– Sprawcy chcieli zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę i NATO. Niestety, znaleźli posłuch także tu – na tej sali. Podobne działania podjęto po eksplozji na linii kolejowej Warszawa-Lublin w listopadzie. Kreml nie ustąpi. Będzie testował kolejne granice. W tej walce ogromnie ważne jest budowanie odporności naszego społeczeństwa. Dlatego od najmłodszego do najstarszego – mieszkańcy i mieszkanki Polski muszą być uzbrojeni w wiedzę, jak radzić sobie z niebezpieczeństwem w internecie. Świadomość tego, kto, co i w jakim celu publikuje, a także solidarność w przeciwdziałaniu dezinformacji to nasz zbiorowy, patriotyczny obowiązek – mówił szef MSZ.

Przypomniał o swojej decyzji o cofnięciu pozwoleń na działanie kolejnych rosyjskich konsulatów w Polsce. W następstwie tego ruchu Polskę opuściła spora część rosyjskich dyplomatów.

Wspieranie Ukrainy. Stawką przyszłość Europy

W części exposé dotyczącej Ukrainy Radosław Sikorski zwrócił się do polityków dążących do ograniczenia wsparcia dla tego kraju. Przytoczył słowa Jerzego Giedroycia, który w latach 90. ostrzegał, że zajęcie przez Rosję Ukrainy oznaczałoby duże zagrożenie dla Polski. Nawiązując do wysyłki agregatów, stwierdził, że Rosja przynosi Ukrainie cierpienie, a Polska ciepło.

– Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji. Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd. Gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem. Na wzmacnianie obrony własnego terytorium musielibyśmy przeznaczać o wiele więcej pieniędzy, niż dziś kosztuje nas pomoc Ukrainie – podkreślił Radosław Sikorski.

Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji. Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd.

Radosław Sikorski zadeklarował wspieranie Ukrainy w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Przyznał, że Polska ma świadomość problemów w ukraińskiej administracji, jednak zwycięstwo Kijowa będzie także zwycięstwem Warszawy. Stwierdził też, że pomoc Ukrainie to szansa dla polskiej gospodarki, a Polskę określił jako „bramę do inwestycji w tym kraju”. Zadeklarował także wsparcie dla Mołdawii, która również dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. Wicepremier stwierdził również, że stawką wojny w Ukrainie jest nie tylko niepodległość samej Ukrainy.

– Ta wojna zdecyduje o tym, który podmiot stanie się trzecim – obok Stanów Zjednoczonych i Chin – filarem nowego, globalnego układu sił. Czy będzie to Rosja, czy Unia Europejska? Dla polskiego patrioty wybór powinien być oczywisty – powiedział Radosław Sikorski.

Polska w Unii racją stanu

Szef MSZ podkreślał, że członkostwo w Unii Europejskiej jest częścią polskiej racji stanu. Krytykował sugestie polityków prawicy, jakoby członkostwo w Unii szkodziło Polsce. Zarzucał prawicy dążenie do polexitu. Ostrzegał przed rozpadem Unii Europejskiej, który oznaczałby „nieograniczony, narodowy egoizm, o którym niektórzy, także na tej sali, marzą”.

– Bez instytucji unijnych, które łagodzą napięcia między interesami państw członkowskich, egoizm jednych zderzyłby się z egoizmem innych. Groźne dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski konsekwencje łatwo przewidzieć. Nie dajmy sobie wmówić, że członkostwo w Unii jest dla Polski szkodliwe lub zagraża suwerenności. To nie członkostwo w Unii prowadzi do utraty suwerenności, lecz odwrotnie, to dzięki odzyskaniu suwerenności mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej – mówił Radosław Sikorski.

Bez instytucji unijnych, które łagodzą napięcia między interesami państw członkowskich, egoizm jednych zderzyłby się z egoizmem innych.

Sikorski przyznał, że Europa potrzebuje reform, bo świat się zmienia, jednak – jak mówił – przyszłość Europy powinna się opierać na Unii Europejskiej, a nie na jej gruzach. Dodał, że 3/4 wartości polskiego eksportu przypada właśnie na kraje unijne. Obywatele Unii Europejskiej kupili w ubiegłym roku polskie towary o wartości ok. 260 mld euro, czyli 1 bln zł.

– W 2026 r. czekają nas intensywne negocjacje nad kształtem przyszłego wieloletniego budżetu UE na lata 2028-2034. Polska ma uzyskać największe fundusze na politykę spójności, politykę rolną i obronność. Zamiast walczyć z Unią Europejską, lepiej mieć polskiego komisarza ds. budżetu – mówił Sikorski.

„Wyzwanie niemieckie”

W kontekście współpracy w ramach Unii Europejskiej wicepremier poświęcił więcej uwagi relacjom z Niemcami. Podkreślał, że integracja europejska pomaga zarządzać „wyzwaniem niemieckim”, czyli współpracą z najludniejszym państwem członkowskim oraz największą europejską gospodarką. Zwrócił również uwagę, że niemiecki eksport do Polski jest większy niż do Chin.

– Lepiej jest rozmawiać z silnymi Niemcami jako partnerem w ramach Unii niż z silnymi Niemcami bez więzów i norm, które nakłada na nie Wspólnota. Wyobraźmy sobie słabą bądź rozmontowaną Unię Europejską. Poza jej strukturami biedniejsza Polska i uzbrojone po zęby Niemcy rządzone w dodatku przez nacjonalistyczną prawicę. Naprawdę tego chcecie? – mówił Radosław Sikorski, zwracając się do polityków prawicy, których nie było wielu na sali plenarnej sejmu.

Zmiany w relacjach Europy i USA. Rola Polski

W kontekście relacji transatlantyckich szef MSZ przyznał, że relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi się pogorszyły, choć sojusz z USA jest od dekad filarem bezpieczeństwa. Stwierdził, że dla Polski to szczególne wyzwanie. Wyraził niepokój wobec malejącego zaufania Polaków do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Stwierdził, że żaden demokratyczny rząd nie może ignorować takich emocji społecznych. Wprost jednak przyznał, że rozwijanie strategicznej współpracy z USA leży w polskim interesie, a Waszyngton pozostaje najważniejszym partnerem we współpracy wojskowej. Przyznał, że potrzebne jest tu zaufanie.

Sikorski podkreślił również wagę współpracy rządu i prezydenta Karola Nawrockiego w kontaktach z Waszyngtonem oraz w sprawie udziału Polski w szczycie państw G20. Zadeklarował, że Polska jest gotowa pełnić rolę regionalnego centrum dla sił amerykańskich. Przypomniał o wspólnych gospodarczych przedsięwzięciach polsko-amerykańskich, jak budowana na Pomorzu pierwsza polska elektrownia atomowa. W kontekście relacji z USA przypomniał także o udziale polskich żołnierzy w amerykańskich misjach. Nawiązał tym samym do słów Donalda Trumpa, który miesiąc temu zanegował rolę sojuszników.

Koncert mocarstw

Równolegle do deklaracji o bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, szef MSZ zwrócił uwagę, że USA biorą udział w koncercie mocarstw. Pośrednio nawiązał do chęci przejęcia Grenlandii przez USA, mówiąc, że to nie Europa wysuwa roszczenia terytorialne po drugiej stronie Atlantyku. Przy tej okazji zwrócił uwagę na napięcia na Bliskim Wschodzie i w głębi Azji.

Sikorski podkreślił, że Ameryka się zmienia oraz skupia się bardziej na półkuli zachodniej, a Polska musi być na to gotowa. Zwracając się do prawej strony ław sejmowych, pytał, czy siedzący w nich posłowie zdają sobie sprawę, że USA podobnie jak Chiny, wstrzymały się od głosu w ONZ w sprawie nienaruszalności granicy Ukrainy.

– Doceniam otwartość i bezpośredniość obecnej administracji. Zgadzam się, że Europa Zachodnia zbyt długo korzystała z dywidendy pokoju. Zgadzam się, że cała Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Jako kontynent ludny i zamożny jesteśmy w stanie to zrobić. Tym bardziej, że Europa nie potrzebuje armii równej amerykańskiej. Wystarczą nam siły, które odstraszą Putina. Byliśmy i będziemy lojalnym sojusznikiem Ameryki. Ale nie możemy być frajerami – powiedział szef MSZ.

Sikorski nie odnosił się bezpośrednio do Rady Pokoju tworzonej przez Donalda Trumpa. Mówił jednak o potrzebie zmian w ONZ.

– Wybija godzina Europy. Albo będziemy zjednoczeni, albo zjedzą nas więksi. Jesteśmy dość silni, żeby Unię Europejską wzmacniać i reformować, a nie ją niszczyć czy uciekać – stwierdził wicepremier.

Radosław Sikorski wyraził także podziękowanie wobec byłego prezydenta Andrzeja Dudy za akceptację dla 24 nominacji ambasadorskich w ostatnim roku prezydentury. Zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o akceptację kolejnych.

Reakcja prezydenta na exposé szefa MSZ

Wystąpienie Radosława Sikorskiego skomentował na gorąco prezydent Karol Nawrocki. Nie szczędził pozytywnych słów pod adresem szefa dyplomacji, choć były też słowa krytyki. Za dobrą informację prezydent uznał zgodę z rządem w kwestiach fundamentalnych. Chodzi o dostrzeganie zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent docenił także gotowość do współpracy w przygotowaniach do szczytu G20, a także wsparcie dla unijnych aspiracji Mołdawii. Z zadowoleniem przyjął słowa o Stanach Zjednoczonych.

– Co najważniejsze, i cieszę się z tej dojrzałości ministra Sikorskiego, że po kilku miesiącach naszej współpracy wybrzmiało, choć z dużą dozą sceptycyzmu, że Waszyngton, Stany Zjednoczone i NATO są strategicznym zobowiązaniem Polski – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Przyznał jednak, że na niektóre sprawy patrzy inaczej niż rząd. Karolowi Nawrockiemu w wystąpieniu szefa dyplomacji zabrakło większej asertywności wobec Komisji Europejskiej oraz więcej uwagi poświęconej Trójmorzu. Skrytykował też Sikorskiego za sugestie, że prawica dąży do polexitu.

Prezydent z zawodem przyjął także brak odniesienia do propozycji, którą złożył władzom Niemiec. Chodzi o spłatę reparacji wojennych w postaci inwestycji w sprzęt wojskowy dla Polski. Karol Nawrocki zadeklarował gotowość do dalszej współpracy w polityce międzynarodowej. Przyznał także, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia z Sikorskim porozumienia w sprawie nominacji ambasadorskich.