Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?
Poparcie Elona Muska dla Marine Le Pen wykracza poza gest solidarności. Miliarder wspiera polityczkę, która zapowiada prywatyzację większości mediów publicznych. We Francji spór o media staje się kluczowym polem walki przed wyborami prezydenckimi w 2027 r.
25.07.2026, 04:44
Marine Le Pen powściągliwie odpowiada na wsparcie w wyborach ze strony Elona Muska, którego platforma X ma we Francji opinię promującej faszyzm. Fot. Christian Liewig/ Corbis News/ Craig T Fruchtman/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Marine Le Pen ostrożnie reaguje na poparcie Elona Muska.
- Dlaczego Musk popiera Le Pen.
- Ile Francja wydaje na media publiczne i czy pobiera abonament radiowo-telewizyjny.